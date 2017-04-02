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  • 02.04, 22:19

    Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля

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    Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля

    Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля

    Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля, сообщил друг семьи Михаил Моргулис.

    Михаил Моргулис: «Я только что разговаривал с Машей (Марией Евтушенко. — Прим. ред). Она сказала, что процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклохома затягивается».

    В связи с этим, по словам Моргулиса, похороны в настоящее время планируются на 9 апреля, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что родные поэта намерены обратиться за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы тот содействовал выделению земли под могилу на Переделкинском кладбище, которое сейчас закрыто для новых захоронений. Источник в столичной администрации рассказал, что, возможно, руководство города сделает исключение и предоставит землю.

    Также сообщалось, что Евгений Евтушенко может быть похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля.

    Лауреат Государственных премий СССР и РФ, прославленный советский и российский поэт скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.

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