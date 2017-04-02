Похороны поэта Евгения Евтушенко планируются на 9 апреля, сообщил друг семьи Михаил Моргулис.
Михаил Моргулис: «Я только что разговаривал с Машей (Марией Евтушенко. — Прим. ред). Она сказала, что процедура получения всех необходимых разрешений от властей штата Оклохома затягивается».
В связи с этим, по словам Моргулиса, похороны в настоящее время планируются на 9 апреля, передает ТАСС.
Также сообщалось, что Евгений Евтушенко может быть похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля.
Лауреат Государственных премий СССР и РФ, прославленный советский и российский поэт скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
В связи с этим, по словам Моргулиса, похороны в настоящее время планируются на 9 апреля, передает ТАСС.
Также сообщалось, что Евгений Евтушенко может быть похоронен в поселке Переделкино 7 или 8 апреля.
Лауреат Государственных премий СССР и РФ, прославленный советский и российский поэт скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У Евтушенко была четвертая стадия рака.
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