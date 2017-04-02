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  • 02.04, 22:19

    В Тюмени в канализационном колодце нашли тело мужчины

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    В Тюмени в канализационном колодце нашли тело мужчины

    В Тюмени в канализационном колодце нашли тело мужчины

    В Тюмени в канализационном колодце нашли тело мужчины
  • Фото: tumix.ru, incident_tmn /vk.com

    • Жители одного из домов на улице Энергетиков в Тюмени обнаружили в канализации тело мужчины. Правоохранители разбираются в произошедшем.

    Изначально обнаружившим тело жителям дома №58 на улице Энергетиков показалось, что в канализации находится отрезанная голова. Об этом они и сообщили в полицию. Однако приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов откачали из канализационного колодца воду и нашли тело человека.

    По предварительным данным, тело долго пролежало в канализации. В настоящее время правоохранители проводят опрос жителей дома, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.


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