Таджикистан обвинил РФ в нарушении соглашения о воздушных перевозках

Авиационные власти Таджикистана прокомментировали решение Минтранса РФ ограничить рейсы компании Somon Air.
В министерстве транспорта Таджикистана отметили, что «российская сторона нарушила соглашение о воздушных перевозках, ограничив полеты таджикского авиаперевозчика».
При этом в ведомстве заявили, что разрешили российской авиакомпании «Ямал» выполнять рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минтранс решил ограничить рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Россию. Запрет начнет действовать уже 3 апреля и коснется полетов из Душанбе и Худжанта в Россию. При этом в министерстве подчеркнули, что этот шаг стал зеркальным ответом на решение авиационных властей Таджикистана, которые не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал».
Напомним, ранее «Ямал» подал заявку на выполнение полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Полеты должны были начаться еще 20 декабря, но Таджикистан отказался их согласовать, сославшись на нарушение паритета по количеству перевозчиков, так как из Жуковского уже летали «Уральские авиалинии».
При этом в ведомстве заявили, что разрешили российской авиакомпании «Ямал» выполнять рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Минтранс решил ограничить рейсы таджикской авиакомпании Somon Air в Россию. Запрет начнет действовать уже 3 апреля и коснется полетов из Душанбе и Худжанта в Россию. При этом в министерстве подчеркнули, что этот шаг стал зеркальным ответом на решение авиационных властей Таджикистана, которые не подтвердили заявку авиакомпании «Ямал».
Напомним, ранее «Ямал» подал заявку на выполнение полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе. Полеты должны были начаться еще 20 декабря, но Таджикистан отказался их согласовать, сославшись на нарушение паритета по количеству перевозчиков, так как из Жуковского уже летали «Уральские авиалинии».
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