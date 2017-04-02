Скончался режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

Знаменитый советский режиссер Михаил Калик скончался в Израиле.
Михаил Калик ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Как сообщила его дочь, режиссер скончался 31 марта. Накануне он был похоронен в Иерусалиме.
Также она отметила, что Михаил Калик тяжело болел последний год, передает ТАСС.
Михаил Калик известен зрителям по таким фильмам, как «До свидания, мальчики», «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и многим другим.
Как сообщила его дочь, режиссер скончался 31 марта. Накануне он был похоронен в Иерусалиме.
Также она отметила, что Михаил Калик тяжело болел последний год, передает ТАСС.
Михаил Калик известен зрителям по таким фильмам, как «До свидания, мальчики», «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и многим другим.
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