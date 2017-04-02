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  • 02.04, 20:47

    Скончался режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

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    • Фото: Белинский Юрий / ТАСС
    Скончался режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

    Скончался режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

    Скончался режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик
  • Фото: Белинский Юрий / ТАСС

    • Знаменитый советский режиссер Михаил Калик скончался в Израиле.

    Михаил Калик ушел из жизни в возрасте 90 лет.

    Как сообщила его дочь, режиссер скончался 31 марта. Накануне он был похоронен в Иерусалиме.

    Также она отметила, что Михаил Калик тяжело болел последний год, передает ТАСС.

    Михаил Калик известен зрителям по таким фильмам, как «До свидания, мальчики», «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», «Любить» и многим другим.

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