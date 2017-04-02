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  • 02.04, 20:48
    На выборах в Армении побеждает правящая партия. Армения, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На выборах в Армении побеждает правящая партия

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    На выборах в Армении побеждает правящая партия

    На выборах в Армении побеждает правящая партия

      В парламент Армении по результатам выборов проходят четыре партии, свидетельствуют данные экзитполов.

      Лидирует правящая в Армении Республиканская партия. Ее поддержали 46% проголосовавших.

      Второй идет блок «Царукян», который набирает 25%. А замыкает тройку блок «Елк» (Исход) с 10%. Также в парламент проходит Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.

      Отметим, что сегодня в Армении проходят первые выборы в Национальное собрание после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть планку в 5%, а блокам нужно набрать минимум 7% голосов.

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