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  • 02.04, 20:48
    Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео. баскетбол, инвалиды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео

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    Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео

    Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео

    Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео
    • Фото: For You Video /youtube.com

      • В Сети набирает популярность запись баскетбольного матча, на котором 13-летний подросток-инвалид забрасывает трехочковый в корзину противника.

      Герой впечатляющего видео — восьмиклассник Джамарион Стайлс из города Бока-Ратон в штате Флорида. В детстве из-за редкой бактериальной инфекции он лишился рук, однако несчастье не сломило его. Сегодня Джамарион выступает за школьную баскетбольную команду и принимает участие в местных первенствах, передает РИА Новости.

      Сам Джамарион заявил, что ему приятно внимание общественности, а также поделился своим жизненным кредо: «Просто воспринимай все позитивно, и ты сможешь достичь всего, чего хочешь».

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