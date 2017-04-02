Безрукий баскетболист показал мастерство игры: видео

В Сети набирает популярность запись баскетбольного матча, на котором
13-летний подросток-инвалид забрасывает трехочковый в корзину противника.
Герой впечатляющего видео — восьмиклассник Джамарион Стайлс из города Бока-Ратон в штате Флорида. В детстве из-за редкой бактериальной инфекции он лишился рук, однако несчастье не сломило его. Сегодня Джамарион выступает за школьную баскетбольную команду и принимает участие в местных первенствах, передает РИА Новости.
Сам Джамарион заявил, что ему приятно внимание общественности, а также поделился своим жизненным кредо: «Просто воспринимай все позитивно, и ты сможешь достичь всего, чего хочешь».
Сам Джамарион заявил, что ему приятно внимание общественности, а также поделился своим жизненным кредо: «Просто воспринимай все позитивно, и ты сможешь достичь всего, чего хочешь».
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