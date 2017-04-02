В Москве резко потеплеет до плюс 16 градусов

Предстоящая неделя в Москве будет
по-весеннему теплой, но очень дождливой.
Синоптики сообщают, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе опять будет опережать календарь.
Уже к четвергу, 6 апреля, воздух прогреется до плюс 16 градусов, в пятницу — до плюс 15 градусов. При этом ночью столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля — будет от 1 до 6 градусов тепла.
В Гидрометцентре рекомендовали водителям задуматься о смене зимней резины на летнюю, сообщает ТАСС.
Уже к четвергу, 6 апреля, воздух прогреется до плюс 16 градусов, в пятницу — до плюс 15 градусов. При этом ночью столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля — будет от 1 до 6 градусов тепла.
В Гидрометцентре рекомендовали водителям задуматься о смене зимней резины на летнюю, сообщает ТАСС.
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