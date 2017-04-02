Футболисты ЦСКА одолели «Крылья Советов» и поставили два рекорда

ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.



ЦСКА вышел вперед на 16-й минуте — точный удар нанес Александр Головин. В начале второго тайма Бибрас Натхо удвоил преимущество хозяев. А на 72-й минуте Кристиан Паскуато отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева и сократил отставание.



После сегодняшней победы ЦСКА делит второе место с «Зенитом» и отстает на три балла от лидирующего «Спартака». «Крылья Советов» остаются на предпоследней строчке с 16 баллами.



Отметим, что в сегодняшнем матче были поставлены сразу два рекорда. Сергей Игнашевич, который вышел на замену, провел рекордный 457-й матч в чемпионатах России и обошел по этому показателю Сергея Семака (456 матчей). А Игорь Акинфеев обновил собственное достижение по количеству «сухих» минут в матчах чемпионата России. Сегодня вратарь прервал серию спустя 764 минуты.

