Эрдоган объяснил, почему Турцию полвека не принимают в ЕС

Турцию вот уже 54 года не принимают в Европейский союз, потому что это христианское объединение.
Об это заявил сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре перед референдумом по изменению конституции, который должен состояться 16 апреля. На этом референдуме будет решаться вопрос о введении в стране президентской формы правления.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туции: «Знаете, почему Турцию не принимают в ЕС уже 54 года? Причина предельно ясна: ЕС — это христианский союз. 16 апреля одновременно станет днем, когда будет дан ответ на позицию ЕС».
запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения. На этих выступлениях турецкие власти хотели заручиться дополнительной поддержкой конституционной реформы.
В ответ на действия европейских стран Эрдоган обвинил их в фашизме. Более того, он пообещал вынести на референдум вопрос о целесообразности присоединения Турции к Евросоюзу.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туции: «Знаете, почему Турцию не принимают в ЕС уже 54 года? Причина предельно ясна: ЕС — это христианский союз. 16 апреля одновременно станет днем, когда будет дан ответ на позицию ЕС».
запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения. На этих выступлениях турецкие власти хотели заручиться дополнительной поддержкой конституционной реформы.
В ответ на действия европейских стран Эрдоган обвинил их в фашизме. Более того, он пообещал вынести на референдум вопрос о целесообразности присоединения Турции к Евросоюзу.
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