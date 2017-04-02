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  • 02.04, 19:17

    Эрдоган объяснил, почему Турцию полвека не принимают в ЕС

    2 комментария

    Эрдоган объяснил, почему Турцию полвека не принимают в ЕС

    Эрдоган объяснил, почему Турцию полвека не принимают в ЕС

    Турцию вот уже 54 года не принимают в Европейский союз, потому что это христианское объединение.

    Об это заявил сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре перед референдумом по изменению конституции, который должен состояться 16 апреля. На этом референдуме будет решаться вопрос о введении в стране президентской формы правления.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туции: «Знаете, почему Турцию не принимают в ЕС уже 54 года? Причина предельно ясна: ЕС — это христианский союз. 16 апреля одновременно станет днем, когда будет дан ответ на позицию ЕС».

    Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения. На этих выступлениях турецкие власти хотели заручиться дополнительной поддержкой конституционной реформы.

    В ответ на действия европейских стран Эрдоган обвинил их в фашизме. Более того, он пообещал вынести на референдум вопрос о целесообразности присоединения Турции к Евросоюзу.

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