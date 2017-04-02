Украине придется вернуть России 3 млрд долларов с процентами

Как говорилось в известном фильме: ничего личного — просто бизнес. Высокий Суд Лондона, одобрив ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по возврату трех миллиардов долларов долга и не вняв украинским аргументам, по сути, высказался именно так: ничего политического — просто бизнес.

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На Украине — сражения по всем фронтам. С одной стороны, в Луцке неизвестные обстреляли здание консульства Польши из гранатомета. Все живы, но виноваты, конечно, русские. С другой — в Донбассе договорились о перемирии с 1 апреля. Уже через час ополченцы заявили: нас обстреливают, и это не шутка. Виноваты снова, конечно, русские.



А вот с третьей стороны совсем интересно. Киев так долго добивался, чтоб российские банки ушли с Украины, что Россия согласилась, и «Сбербанк» свои отделения продал консорциуму, состоящему из латвийского банка и белорусской компании. Мажоритарный акционер — гражданин Британии Саид Гуцериев, сын владельца «Руснефти». «Надеемся, что решение о продаже поможет разблокировать офисы и продолжить нормальную работу, — говорится в заявлении банка.



Вот и все. Если у кого есть вопросы — это в британский суд, который на неделе уже украинцев огорчил: пообещал в ускоренном порядке рассмотреть иск о трех миллиардах России к Украине. Те самые три миллиарда долларов, которые Янукович получил перед самым Майданом. Причем оцените: Россия обещала траншами дать 17, успела только 3.



Эксперт программы „Итоги недели“» на НТВ Игорь Виттель — о том, кому давали, куда дели и кто отдавать будет.



На все аргументы Украины о том, что Россия на нее давила политически и экономически и чуть ли не силком заставила взять деньги в долг, судья ответил, что это относится к компетенции международного права, и пусть суверенные государства разбираются между собой в других судах по этим вопросам, а в этом суде речь идет только о конкретном долге, который суд и признал суверенным, а не коммерческим. А значит, реконструировать его, как с другими долгами не получится, как того хотел Киев, и возвращать придется. Причем вместе с процентами и судебными издержками.



Несмотря на лермонтовский завет не отвечать на приговор судьбы жалким лепетом оправдания, на Украине поэта не послушались: действительно, кто же станет слушать сейчас в Киеве хоть и и великого, но русского поэта? Поэтому оправдания ищут и себе, и даже английскому суду: мы же сами хотели жить по-европейски и должны понимать, что даже ради любви к Украине закон менять никто не будет. Хорошо, что хоть это там понимают. А себе оправдание находится всегда: и брали при Януковиче, да и потратили уже, и вообще, после Крыма все можно. Но английский суд аргументы не принял. Менять английское право и создавать очень опасный прецедент никто не будет. Особенно ради непонятных целей.



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