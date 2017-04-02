Боевики ИГИЛ сбривают бороды и уходят из Мосула под видом беженцев

Западный Мосул разрушен. Здесь проводится явно не полицейская операция. Скорее, армейская — на уничтожение. При этом силы коалиции, возглавляемые американцами, убивают не только боевиков.

Мосул — самый крупный город халифата, все еще частично удерживаемый джихадистами. До войны здесь жили полтора миллиона человек. Многие убежали, но здесь по-прежнему есть густонаселенные районы. Разобрать, где боевики, а где мирное население — невозможно. Особенно при ударах с воздуха. Да и на земле все неочевидно.



Сальман Хамис, боец Сил быстрого реагирования Ирака, на вопрос о том, как военные отличают боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) от мирных жителей Мосула, отвечает, что на той стороне есть «„лазутчики, внедренные агенты“, которые и дают информацию о том, кто есть кто». Ответ кажется неубедительным. Среди погибших от перекрестного огня и бомбардировок коалиции сотни, а может быть, и тысячи обычных граждан. Точные цифры неизвестны. Но все, что происходит здесь, и сами иракцы, и ООН называют гуманитарной катастрофой.



Три года назад, когда джихадисты взяли Мосул и объявили о создании «Исламского государства», горожане высыпали на улицы, чтобы их поприветствовать.



Мохаммед, беженец из Мосула: «Сначала мы нормально с ними жили, но потом они убили нашего родственника, тот работал в обменном пункте валюты. Они пришли к нему и сказали: „Ты отправляешь деньги за границу неверным“. И казнили его».



Мохаммед уверяет, что горожане поддерживали халифат из страха. По его словам, только 20–25% населения продолжают активно поддерживать ИГИЛ. Если это правда, то сейчас в регионе около 200 тысяч потенциальных террористов. Настоящая основа власти ИГИЛ в глазах его сторонников — это контроль над собственными землями. Отнять территорию — и клятва верности «Исламскому государству» по сути больше ничего не значит. Это «Аль-Каида» может действовать из подполья, подпольного халифата не бывает. А куда после разгрома квази-государства устремятся его вассалы?



Рамазан Османов, политолог: «Мы столкнулись с очень большим злом и самое худшее в том, что после ИГИЛ уже создается совершенно другая организация, которая извлечет уроки из опыта ошибок ИГИЛ. Они будут обладателями химического оружия, и этим они будут угрожать той или иной части планеты».



На окраине западного Мосула милиция устроила полевой «фильтрационный» пункт. Ополченцы проверяют сумевших выйти из города мужчин. Старик Усман показывает целлофановый пакетик со сбритой бородой — оставил на память. Длинная борода в «Исламском государстве» является обязательным дресс-кодом, иначе беда — накажут палками. Но теперь бывшие граждане ИГИЛ бороды сбрили и готовятся к новой жизни.



Милиционеры «не под запись» признаются, что «фильтрация» проходит формально. Подавляющему большинству беженцев предъявить нечего. Сейчас они сядут в автобусы и грузовики, специально выделяемые правительством, и отправятся в лагеря для перемещенных лиц, где выправят новые документы. Потом в Турцию, Западную Европу, Среднюю Азию. Перед ними многие дороги открыты.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.