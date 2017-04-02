Проверка на прочность: что и зачем Россия делает в Арктике

Остров Земля Александры в Арктике — минус 30, бескрайняя белизна и закатное солнце. Кажется, тут уже вечность ничего не менялось. Но это если не сравнивать с видами семилетней давности. Мусора — брошенных бочек с горючим — было столько, что тогда остров справедливо считался арктической помойкой.

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Стоимость уборки соответствовала масштабам свалки — 2,5 миллиарда рублей. Но чего не сделаешь, чтобы сохранить эту землю, где ледяные глыбы помнят времена, когда человечество мусорило гораздо меньше. Лед в пещере — безмолвный летописец. По цвету и составу можно судить о состоянии атмосферы и 100, и 1000 лет назад. О выводах Владимир Путин рассказал коллегам из Северной Европы уже в Архангельске, когда те пугали глобальным потеплением — мол, человек за все в ответе.



Владимир Путин, президент РФ: «В одном из слоев, поверьте мне, можете съездить посмотреть, ярко выраженное отложение сажи. Но это произошло тысячи лет тому назад, никаких заводов, которые выбрасывали сажу в таком количестве, не было. Обращаю ваше внимание, что несколько выбросов вулкана Этна перекрывают все усилия сегодняшнего человечества по антропогенным выбросам в атмосферу».



Здесь, при температуре в минус 60, продолжают работать не только техника, но и люди. Освоение суровой мерзлоты требует от человека рекордов. Трехсотметровый исполин — первый в мире танкер-газовоз максимального ледового класса — на днях впервые пришвартовался на Ямале, в порту Сабетта. Оттуда он вскоре будет возить сжиженный природный газ, причем в объемах с трудом поддающихся представлению.



Сергей Франк, генеральный директор ПАО «Совкомфлот»: «Груза в одном рейсе достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжением европейскую страну размеров Швеции в течение нескольких недель».



Если «Ямал-СПГ» заработает только в следующем году, то чуть южнее, на Ямбургском месторождении, газ добывают уже несколько десятилетий.



Михаил Макшаев, главный инженер ООО «Газпром добыча Ямбург»: «Каждый пятый кубометр „Газпрома“ и каждый 8-й кубометр России добывается именно здесь».



Идеальный полигон для проверки выносливости не могли обойти стороной и военные. В течение трех суток здесь тестировали гусеничные машины — в глубоком снегу, в условиях полярной ночи, при уже знакомых минус 60. Проверка Заполярьем, уверены в правительстве, подходит и гражданским товарам. Те, что справятся, будут соответствовать так называемому арктическому ГОСТу.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.