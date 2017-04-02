Лучший участковый Брянской области сбежал из суда после приговора

В городе Сельцо Брянской области ищут
экс-полицейского, который пропал после вынесения ему приговора.
Бывший участковый Леван Хуцишвили был приговорен к 5,5 годам заключения по обвинению во взяточничестве. Установлено, что с апреля 2011 года полицейский каждый месяц получал деньги от продавцов поддельного алкоголя. За это он не только закрывал глаза на нарушения, но и предупреждал торговцев о предстоящих проверках. Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей.
Сразу после вынесения приговора Хуцишвили просто ушел из зала суда. Как отметил начальник управления службы судебных приставов Александр Канищев, сотрудники УФСИН, которым должны были передать экс-полицейского, или не были вызваны, или задержались. В зале суда находился судебный пристав, однако он занимается тем, что следит за порядком, а не сопровождает осужденных.
Как отмечает «Российская газета», Хуцишвили состоял на хорошем счету. В 2013 году его даже признали лучшим участковым Брянской области.
Сразу после вынесения приговора Хуцишвили просто ушел из зала суда. Как отметил начальник управления службы судебных приставов Александр Канищев, сотрудники УФСИН, которым должны были передать экс-полицейского, или не были вызваны, или задержались. В зале суда находился судебный пристав, однако он занимается тем, что следит за порядком, а не сопровождает осужденных.
Как отмечает «Российская газета», Хуцишвили состоял на хорошем счету. В 2013 году его даже признали лучшим участковым Брянской области.
Комментарии