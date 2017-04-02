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  • 02.04, 17:45

    В Подмосковье хулиганы забросали камнями скоростной поезд

    1 комментарий

    В Подмосковье хулиганы забросали камнями скоростной поезд

    В Подмосковье хулиганы забросали камнями скоростной поезд

    Вандалы повредили окна в одном из вагонов электропоезда «Ласточка», ехавшего из Нижнего Новгорода в Москву.

    Инцидент случился между станциями Купавна и Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги.

    Из сообщения МЖД: «Неизвестные лица кидали камни в электропоезд „Ласточка“, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва. Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал».

    Скоростной поезд продолжил движение по маршруту. Представители МЖД заявили об инциденте в полицию, вандалов ищут.

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