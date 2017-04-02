В Подмосковье хулиганы забросали камнями скоростной поезд

Вандалы повредили окна в одном из вагонов электропоезда «Ласточка», ехавшего из Нижнего Новгорода в Москву.

Инцидент случился между станциями Купавна и Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги.



Из сообщения МЖД: «Неизвестные лица кидали камни в электропоезд „Ласточка“, следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва. Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал».



Скоростной поезд продолжил движение по маршруту. Представители МЖД заявили об инциденте в полицию, вандалов ищут.