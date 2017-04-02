Британские паспорта посинеют после Brexit

Британские паспорта поменяют дизайн и цвет после того, как страна выйдет из Евросоюза.
После завершения процедуры Brexit граждане Великобритании могут получить паспорта традиционного для Соединенного королевства темно-синего цвета. Сейчас жители королевства пользуются красными паспортами, и многие политики, выступающие за выход из ЕС, считают Brexit хорошим поводом для возвращения документам исконного цвета.
В рамках контракта на изменение дизайна и производство паспортов новой версии правительство Великобритании, по данным Газеты.RU, готово выделить 490 миллионов фунтов.
В МВД Британии пояснили, что паспорт страны в любом случае должен регулярно меняться каждые пять лет в целях защиты от подделок, а текущий контракт заканчивается как раз в 2019 году. Однако в ведомстве добавили, что в данный момент окончательных решений по этим вопросам еще не принято.
Напомним, 29 марта 2017 года премьер страны Тереза Мэй запустила процедуру Brexit. Как ожидается, Brexit продлится два года. После завершения процесса Великобритания станет первой страной, добровольно покинувшей Евросоюз.
В рамках контракта на изменение дизайна и производство паспортов новой версии правительство Великобритании, по данным Газеты.RU, готово выделить 490 миллионов фунтов.
В МВД Британии пояснили, что паспорт страны в любом случае должен регулярно меняться каждые пять лет в целях защиты от подделок, а текущий контракт заканчивается как раз в 2019 году. Однако в ведомстве добавили, что в данный момент окончательных решений по этим вопросам еще не принято.
Напомним, 29 марта 2017 года премьер страны Тереза Мэй запустила процедуру Brexit. Как ожидается, Brexit продлится два года. После завершения процесса Великобритания станет первой страной, добровольно покинувшей Евросоюз.
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