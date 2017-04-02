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  • 02.04, 17:45
    В Петербурге стартовал IV медиафорум ОНФ «Правда и справедливость». дороги, Общероссийский народный фронт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге стартовал IV медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

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    В Петербурге стартовал IV медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

    В Петербурге стартовал IV медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

      Сегодня в Северной столице активисты Общероссийского народного фронта представили на медиафруме «Правда и справедливость» проекты, которые сделают лучше жизнь каждого из нас. Это «Карта свалок», «Карта убитых дорог», «Детям — равные возможности» и другие.

      Идея заключается в том, что каждый россиянин сможет на интерактивных тематических сайтах пожаловаться на непорядок, а потом в режиме онлайн следить, как решается проблема.

      Ольга Тимофеева, сопредседателя центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ по экологии: «На форуме есть возможность озвучить наиболее чувствительные темы. В обсуждении примут участие представители крупнейших федеральных агентств, телеканалов, печатных изданий, некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, контролирующих органов, многие другие эксперты, в диалоге с которыми и будет происходить основная часть работы форума».

      Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийский народный фронт проводит уже в четвертый раз.

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