В Петербурге стартовал IV медиафорум ОНФ «Правда и справедливость»

Сегодня в Северной столице активисты Общероссийского народного фронта представили на медиафруме «Правда и справедливость» проекты, которые сделают лучше жизнь каждого из нас. Это «Карта свалок», «Карта убитых дорог», «Детям — равные возможности» и другие.

Идея заключается в том, что каждый россиянин сможет на интерактивных тематических сайтах пожаловаться на непорядок, а потом в режиме онлайн следить, как решается проблема.



Ольга Тимофеева, сопредседателя центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ по экологии: «На форуме есть возможность озвучить наиболее чувствительные темы. В обсуждении примут участие представители крупнейших федеральных агентств, телеканалов, печатных изданий, некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, контролирующих органов, многие другие эксперты, в диалоге с которыми и будет происходить основная часть работы форума».



Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийский народный фронт проводит уже в четвертый раз.