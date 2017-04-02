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  • 02.04, 17:46
    Геологи в свой профессиональный праздник вспоминают опасные экспедиции. геология, наука и открытия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Геологи в свой профессиональный праздник вспоминают опасные экспедиции

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    Геологи в свой профессиональный праздник вспоминают опасные экспедиции

    Геологи в свой профессиональный праздник вспоминают опасные экспедиции

      Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых романтических профессий советской эпохи — геологи. Не секрет, что у большинства людей эти специалисты ассоциируются не только с судьбоносными открытиями месторождений газа, нефти или руды, но и с окладистыми бородами, колючими свитерами и песнями у костра.

      «Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу» — про кого из геологов так не скажешь. В разведку Вадим Владимирович ходил 16 лет, исследовал Западную Сибирь, где в условиях вечной мерзлоты предстояло прокладывать газопровод.

      Вадим Пендин, декан факультета гидрогеологии Российского государственного геологоразведочного университета: «Жили в палатках, с печкой, топили дровами».

      И так жили по 3 месяца. На Дальнем Востоке однажды прошли 200 километров без еды. Подвела старая карта.

      Вадим Пендин: «От сухарей на дне мешка осталась только крошка. И был кофе, мы его заваривали не один раз, а по 5–6 раз».

      Таких историй у каждого геолога — залежи. Это опасная романтика, но именно она многих и привела в профессию. Пик популярности пришелся на 60-е. Тогда косматый геолог с гитарой у костра стал практически фольклорным персонажем.

      В экспедиции ходил Высоцкий, в аудиториях геологического института пел Окуджава. Обрастали бородой анекдоты про геолога и чукчу, про глупого медведя, который геолога съел, а геологию не усвоил.

      Жива ли до сих пор походная романтика, когда палатки стали легче, снаряжение — удобнее, а труд геологов все чаще заменяет аэрофотосъемка. Но нет, они по-прежнему поют у костра, обдумывая, правда, уже другие проблемы. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.

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