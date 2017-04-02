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  • 02.04, 17:45

    «Зенит» взял верх над «Рубином» в Казани

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    «Зенит» взял верх над «Рубином» в Казани

    «Зенит» взял верх над «Рубином» в Казани

    «Зенит» взял верх над «Рубином» в Казани
  • Фото: Алеев Егор / ТАСС

    • Петербургский «Зенит» уверенно переиграл казанский «Рубин» в матче 21-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Оба гола были забиты ближе к концу первого тайма. На 36-й минуте Артём Дзюба вывел «Зенит» вперед. А всего через четыре минуты Мигел Данни удвоил преимущество своей команды.

    Отметим, что завершать встречу «Зениту» пришлось вдесятером. На 84-й минуте Артур Юсупов получил вторую желтую карточку.

    Сегодняшняя победа позволила петербуржцам приблизиться к лидирующему «Спартаку». Теперь команды разделяют всего три очка, однако свой матч 21-го тура красно-белые проведут завтра, 3 марта. «Рубин» с 27 очками остался на десятом месте.

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