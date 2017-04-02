«Зенит» взял верх над «Рубином» в Казани

Петербургский «Зенит» уверенно переиграл казанский «Рубин» в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в столице Татарстана, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



Оба гола были забиты ближе к концу первого тайма. На 36-й минуте Артём Дзюба вывел «Зенит» вперед. А всего через четыре минуты Мигел Данни удвоил преимущество своей команды.



Отметим, что завершать встречу «Зениту» пришлось вдесятером. На 84-й минуте Артур Юсупов получил вторую желтую карточку.



Сегодняшняя победа позволила петербуржцам приблизиться к лидирующему «Спартаку». Теперь команды разделяют всего три очка, однако свой матч 21-го тура красно-белые проведут завтра, 3 марта. «Рубин» с 27 очками остался на десятом месте.