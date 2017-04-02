Курды уничтожили одного из командиров ИГИЛ в Сирии

Террористы понесли тяжелые потери в столкновениях с курдами у города Табка в Сирии.
Члены запрещенной группировки «Исламское государство» попытались прорвать осаду города, однако были остановлены «Сирийскими демократическими силами», основу которых составляют курды. Были уничтожены десятки боевиков, в том числе их лидер Эбу Зубейра.
Как сообщает РИА Новости, на месте боя были обнаружены тела 24 убитых террористов, а также оружие, боеприпасы и военная техника.
Освобождение от боевиков ИГИЛ города Табка, который находится на севере Сирии, является частью операции «Гнев Евфрата». За 10 дней наступления удалось отбить у террористов 146 квадратных километров, в том числе авиабазу и плотину на реке Евфрат. Ожидается, что после освобождения города можно будет приступить к окружению столицы ИГИЛ Ракки, которая находится в 40 км к востоку от Табки.
Как сообщает РИА Новости, на месте боя были обнаружены тела 24 убитых террористов, а также оружие, боеприпасы и военная техника.
Освобождение от боевиков ИГИЛ города Табка, который находится на севере Сирии, является частью операции «Гнев Евфрата». За 10 дней наступления удалось отбить у террористов 146 квадратных километров, в том числе авиабазу и плотину на реке Евфрат. Ожидается, что после освобождения города можно будет приступить к окружению столицы ИГИЛ Ракки, которая находится в 40 км к востоку от Табки.
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