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  • 02.04, 17:45

    Курды уничтожили одного из командиров ИГИЛ в Сирии

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    Курды уничтожили одного из командиров ИГИЛ в Сирии

    Курды уничтожили одного из командиров ИГИЛ в Сирии

    Террористы понесли тяжелые потери в столкновениях с курдами у города Табка в Сирии.

    Члены запрещенной группировки «Исламское государство» попытались прорвать осаду города, однако были остановлены «Сирийскими демократическими силами», основу которых составляют курды. Были уничтожены десятки боевиков, в том числе их лидер Эбу Зубейра.

    Как сообщает РИА Новости, на месте боя были обнаружены тела 24 убитых террористов, а также оружие, боеприпасы и военная техника.

    Освобождение от боевиков ИГИЛ города Табка, который находится на севере Сирии, является частью операции «Гнев Евфрата». За 10 дней наступления удалось отбить у террористов 146 квадратных километров, в том числе авиабазу и плотину на реке Евфрат. Ожидается, что после освобождения города можно будет приступить к окружению столицы ИГИЛ Ракки, которая находится в 40 км к востоку от Табки.

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