Резня в Пакистане: псих-смотритель зарезал прихожан храма из страха быть убитым

Появилась информация о мотивах чудовищного преступления, которое произошло в одном из храмов в пакистанской провинции Пенджаб. Там 20 человек погибли от рук психически больного наставника духовного центра.
Как передает France-Presse со ссылкой на представителя местной полиции, смотритель храма Абдул Вахид задержан и уже признался в убийстве людей.
Зулфигар Хамид, представитель регионального отделения полиции: «Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его».
Официально мотив преступления не установлен. По данным полиции, подозреваемый, оказавшийся сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным. Также не исключено, что преступление связано с борьбой за руководящие посту в духовном центре.
Об убийстве двух десятков человек стало известно от трех женщин, которым удалось выжить и сбежать. После их рассказа полиция задержала Вахида и еще двоих человек, которые могли быть его сообщниками. В храме найдены тела 17 мужчин и 3 женщин. Известно, что духовный наставник заводил прихожан в комнату по одному, угощал едой с наркотиками, а после раздевал, избивал палкой и добивал кинжалом. По словам местных жителей, Вахид периодически устраивал ритуалы «очищения через страдание» и дважды в месяц пытал прихожан огнем.
Зулфигар Хамид, представитель регионального отделения полиции: «Пятидесятилетний Абдул Вахид признался, что он убил этих людей, потому что боялся, что они пришли убить его».
Официально мотив преступления не установлен. По данным полиции, подозреваемый, оказавшийся сотрудником избиркома Пакистана, мог быть психически неуравновешенным. Также не исключено, что преступление связано с борьбой за руководящие посту в духовном центре.
Об убийстве двух десятков человек стало известно от трех женщин, которым удалось выжить и сбежать. После их рассказа полиция задержала Вахида и еще двоих человек, которые могли быть его сообщниками. В храме найдены тела 17 мужчин и 3 женщин. Известно, что духовный наставник заводил прихожан в комнату по одному, угощал едой с наркотиками, а после раздевал, избивал палкой и добивал кинжалом. По словам местных жителей, Вахид периодически устраивал ритуалы «очищения через страдание» и дважды в месяц пытал прихожан огнем.
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