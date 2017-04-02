Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео

В Сети появилось видео, на котором обнаженный житель британского города Норфолка помогает пожилой паре поднять по ступенькам инвалидную коляску.
На кадрах видео видно, как обнаженный мужчина непринужденно прогуливается по улице. Рядом с ним бежит собака, а сам эксгибиционист пританцовывает, размахивает руками и даже обращается с вопросами к случайным прохожим. В какой-то момент обнаженный британец замечает пожилую пару, которая с трудом поднимает инвалидную коляску на крыльцо дома. Мужчина тут же приходит им на помощь, а после как ни в чем ни бывало продолжает свой путь.
Однако, как пишет портал Metro, на котором было опубликовано видео, доброе дело, совершенное вежливым эксгибиционистом, не растрогало полицейских. Мужчину все равно задержали по обвинению в оскорблении общественной благопристойности. Сообщается, что 24 апреля британец предстанет перед судом.
Однако, как пишет портал Metro, на котором было опубликовано видео, доброе дело, совершенное вежливым эксгибиционистом, не растрогало полицейских. Мужчину все равно задержали по обвинению в оскорблении общественной благопристойности. Сообщается, что 24 апреля британец предстанет перед судом.
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