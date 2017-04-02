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  • 02.04, 16:15
    Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео. Великобритания, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео

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    Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео

    Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео

    Добрый эксгибиционист помог старикам поднять на крыльцо инвалидную коляску: видео
    • Фото: @SteveSkipper /twitter.com

      • В Сети появилось видео, на котором обнаженный житель британского города Норфолка помогает пожилой паре поднять по ступенькам инвалидную коляску.

      На кадрах видео видно, как обнаженный мужчина непринужденно прогуливается по улице. Рядом с ним бежит собака, а сам эксгибиционист пританцовывает, размахивает руками и даже обращается с вопросами к случайным прохожим. В какой-то момент обнаженный британец замечает пожилую пару, которая с трудом поднимает инвалидную коляску на крыльцо дома. Мужчина тут же приходит им на помощь, а после как ни в чем ни бывало продолжает свой путь.

      Однако, как пишет портал Metro, на котором было опубликовано видео, доброе дело, совершенное вежливым эксгибиционистом, не растрогало полицейских. Мужчину все равно задержали по обвинению в оскорблении общественной благопристойности. Сообщается, что 24 апреля британец предстанет перед судом.

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