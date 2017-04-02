Генпрокурор Украины заявил о связях убийцы Вороненкова с Донбассом

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о связях киллера Павла Паршова с Донецком.
Немецкому изданию Bild Луценко сообщил, что Паршов был уволен из рядов Национальной гвардии Украины и ездил Донецк, несмотря на то, что украинский закон запрещает посещать эту территорию.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Мы идентифицировали застреленного телохранителем убийцу. Он был ранее национальным гвардейцем Министерства внутренних дел Украины. 6 марта преступник находился на временно оккупированной территории и, между прочим, точно в Донецке. Это дало повод президенту и мне допустить, что за преступлением стоит Россия».
Луценко отметил, что бойцам Нацгвардии Укираны, в том числе бывшим, запрещено посещать Донбасс.
Юрий Луценко: «У киллера были связи на неконтролируемой в настоящее время Украиной территории. Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог им быть во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии. Когда мы задержим его сообщников, мы будем знать больше».
Луценко отметил, что Вороненков был убит «не из-за свидетельства, которое он уже сделал, а из-за свидетельств, которые он еще должен был сделать».
Бывшего депутата нижней палаты российского парламента Дениса Вороненкова расстреляли в центре украинской столицы 23 марта. Охранник экс-депутата сумел нанести ранение убийце, от которого тот скончался в больнице. Ранее сообщалось, что Паршов действовал не один. Есть мнение, что его вероятным пособником мог быть 32-летний уроженец Днепропетровска Ярослава Левенец, который вместе с Паршовым служил в батальоне «Донбасс».
искать в этом преступлении российский след. Паршова тут же объявили агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры. Заявления о российском следе в убийстве Вороненкова Москва назвала абсурдными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случившееся говорит говорит о том, что украинская сторона не сумела обеспечить безопасность Вороненкова.
В России по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в связи с убийством Вороненкова. Сообщалось, что правоохранители намерены допросить знакомых и родственников экс-депутата, которые находятся на территории РФ, а Генпрокуратура планирует направить в Киев ряд запросов о расследовании этого преступления.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Мы идентифицировали застреленного телохранителем убийцу. Он был ранее национальным гвардейцем Министерства внутренних дел Украины. 6 марта преступник находился на временно оккупированной территории и, между прочим, точно в Донецке. Это дало повод президенту и мне допустить, что за преступлением стоит Россия».
Луценко отметил, что бойцам Нацгвардии Укираны, в том числе бывшим, запрещено посещать Донбасс.
Юрий Луценко: «У киллера были связи на неконтролируемой в настоящее время Украиной территории. Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог им быть во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии. Когда мы задержим его сообщников, мы будем знать больше».
Луценко отметил, что Вороненков был убит «не из-за свидетельства, которое он уже сделал, а из-за свидетельств, которые он еще должен был сделать».
Бывшего депутата нижней палаты российского парламента Дениса Вороненкова расстреляли в центре украинской столицы 23 марта. Охранник экс-депутата сумел нанести ранение убийце, от которого тот скончался в больнице. Ранее сообщалось, что Паршов действовал не один. Есть мнение, что его вероятным пособником мог быть 32-летний уроженец Днепропетровска Ярослава Левенец, который вместе с Паршовым служил в батальоне «Донбасс».
искать в этом преступлении российский след. Паршова тут же объявили агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры. Заявления о российском следе в убийстве Вороненкова Москва назвала абсурдными. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случившееся говорит говорит о том, что украинская сторона не сумела обеспечить безопасность Вороненкова.
В России по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в связи с убийством Вороненкова. Сообщалось, что правоохранители намерены допросить знакомых и родственников экс-депутата, которые находятся на территории РФ, а Генпрокуратура планирует направить в Киев ряд запросов о расследовании этого преступления.
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