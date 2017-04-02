На Колыме из провалившейся под лед машины достали тела четырех человек

Спасатели достали из внедорожника, затонувшего в реке Яна на Колыме, тела четырех человек, в том числе ребенка.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Магаданской области, среди погибших двое мужчин, женщина и ребенок пяти-шестилетнего возраста. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством замглавы СУ СК России по Магаданской области, в состав группы входят следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС региона и органов внутренних дел.
Напомним, ЧП произошло в Ольском округе Магаданской области на переправе через реку Яна на автодороге Магадан — Балаганное — Талон. Там под лед провалилась машина Toyota Land Cruiser.
Ранее сообщалось, что из тонущего автомобиля был вытолкнут семилетний ребенок. Его удалось спасти, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и психолога.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи проверяют версию о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, ЧП произошло в Ольском округе Магаданской области на переправе через реку Яна на автодороге Магадан — Балаганное — Талон. Там под лед провалилась машина Toyota Land Cruiser.
Ранее сообщалось, что из тонущего автомобиля был вытолкнут семилетний ребенок. Его удалось спасти, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и психолога.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи проверяют версию о причинении смерти по неосторожности.
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