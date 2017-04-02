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  • 02.04, 16:15

    На Колыме из провалившейся под лед машины достали тела четырех человек

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    На Колыме из провалившейся под лед машины достали тела четырех человек

    На Колыме из провалившейся под лед машины достали тела четырех человек

    На Колыме из провалившейся под лед машины достали тела четырех человек
  • Фото: dvrpso.ru

    • Спасатели достали из внедорожника, затонувшего в реке Яна на Колыме, тела четырех человек, в том числе ребенка.

    По данным пресс-службы СУ СК РФ по Магаданской области, среди погибших двое мужчин, женщина и ребенок пяти-шестилетнего возраста. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством замглавы СУ СК России по Магаданской области, в состав группы входят следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС региона и органов внутренних дел.

    Напомним, ЧП произошло в Ольском округе Магаданской области на переправе через реку Яна на автодороге Магадан — Балаганное — Талон. Там под лед провалилась машина Toyota Land Cruiser.

    Ранее сообщалось, что из тонущего автомобиля был вытолкнут семилетний ребенок. Его удалось спасти, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и психолога.

    Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи проверяют версию о причинении смерти по неосторожности.

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