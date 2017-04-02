Пермские подростки распяли сову на здании дома культуры

В Кудымкаре (Пермский край) на решетке окна культурно-досугового центра нашли мертвую сову.

Выяснилась, что распять птицу решила группа подростков 15–16 лет.



Один из них признался, что его товарищ нашел уже мертвую птицу и стал таскать ее за собой на собачьем ошейнике. А позднее сову решили повесть на решетке окна. Поступок подросток объяснил тем, что ему и товарищам было нечем заняться, сообщают местные СМИ.



Шокирующий инцидент вызвал возмущение у пользователей соцсетей. Они потребовали наказать подростков.