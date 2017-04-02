#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 16:15

    Пермские подростки распяли сову на здании дома культуры

    1 комментарий
    Пермские подростки распяли сову на здании дома культуры

    Пермские подростки распяли сову на здании дома культуры

    Пермские подростки распяли сову на здании дома культуры
  • Фото: Подслушано Кудымкар /vk.com

    • В Кудымкаре (Пермский край) на решетке окна культурно-досугового центра нашли мертвую сову.

    Выяснилась, что распять птицу решила группа подростков 15–16 лет.

    Один из них признался, что его товарищ нашел уже мертвую птицу и стал таскать ее за собой на собачьем ошейнике. А позднее сову решили повесть на решетке окна. Поступок подросток объяснил тем, что ему и товарищам было нечем заняться, сообщают местные СМИ.

    Шокирующий инцидент вызвал возмущение у пользователей соцсетей. Они потребовали наказать подростков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru