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  • 02.04, 14:44

    Путин назвал Евтушенко властителем дум и кумиром многих поколений

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    Путин назвал Евтушенко властителем дум и кумиром многих поколений

    Путин назвал Евтушенко властителем дум и кумиром многих поколений

    Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко.

    В телеграмме президент РФ подчеркнул, что Евтушенко был выдающимся представителем отечественной и мировой литературы, а также назвал поэта личностью поистине уникального масштаба.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ушел из жизни Евгений Александрович Евтушенко — выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделен ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в свое призвание и высокое предназначение поэта».

    Глава государства подчеркнул, что память о поэте навсегда сохранится в сердцах почитателей его таланта, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Лауреат Государственных премий СССР и РФ, классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У поэта была четвертая стадия рака.

    После церемонии прощания в США тело Евгения Евтушенко перевезут в Россию. Ожидается, что поэта похоронят недалеко от могилы Бориса Пастернака в писательском поселке Переделкино.

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