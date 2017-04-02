Путин назвал Евтушенко властителем дум и кумиром многих поколений

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Евгения Евтушенко.
В телеграмме президент РФ подчеркнул, что Евтушенко был выдающимся представителем отечественной и мировой литературы, а также назвал поэта личностью поистине уникального масштаба.
Владимир Путин, президент РФ: «Ушел из жизни Евгений Александрович Евтушенко — выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделен ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в свое призвание и высокое предназначение поэта».
Глава государства подчеркнул, что память о поэте навсегда сохранится в сердцах почитателей его таланта, сообщили в пресс-службе Кремля.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У поэта была четвертая стадия рака.
После церемонии прощания в США тело Евгения Евтушенко перевезут в Россию. Ожидается, что поэта похоронят недалеко от могилы Бориса Пастернака в писательском поселке Переделкино.
Владимир Путин, президент РФ: «Ушел из жизни Евгений Александрович Евтушенко — выдающийся представитель отечественной и мировой литературы, властитель дум и кумир многих поколений. Личность поистине уникального масштаба. Он был наделен ярким, самобытным дарованием и необычайно острым ощущением эпохи. Искренне верил в свое призвание и высокое предназначение поэта».
Глава государства подчеркнул, что память о поэте навсегда сохранится в сердцах почитателей его таланта, сообщили в пресс-службе Кремля.
скончался накануне в клинике в США на 85-м году жизни. У поэта была четвертая стадия рака.
После церемонии прощания в США тело Евгения Евтушенко перевезут в Россию. Ожидается, что поэта похоронят недалеко от могилы Бориса Пастернака в писательском поселке Переделкино.
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