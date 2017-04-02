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  • 02.04, 14:43

    Личный Ferrari Трампа продан в США за 270 тысяч долларов

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    Личный Ferrari Трампа продан в США за 270 тысяч долларов

    Личный Ferrari Трампа продан в США за 270 тысяч долларов

    Бывший личный автомобиль нынешнего президента США был выставлен на торги накануне. Сегодня СМИ сообщают, что Ferrari F430 нашел нового владельца.

    По данным агентства France Press, бывший Ferrari Дональда Трампа был продан на аукционе Auctions America во Флориде за 270 тысяч долларов.

    Нынешний глава Белого дома купил автомобиль Ferrari F430 для личного пользования еще в 2007 году, ездил четыре года и продал, когда счетчик показывал 3,8 тысячи километров.

    Имена прежнего и нового владельцев элитного спорткара не разглашаются.



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