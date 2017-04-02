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  • 02.04, 14:43

    Трое мужчин в центре Москвы умерли от передозировки

    3 комментария

    Трое мужчин в центре Москвы умерли от передозировки

    Трое мужчин в центре Москвы умерли от передозировки

    Правоохранители разбираются в деталях гибели троих мужчин, которых без признаков жизни обнаружили накануне в одной из квартир в центре Москвы.

    По предварительным данным, все трое употребляли наркотики и умерли от передозировки. Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, проводится проверка в связи с обнаружением в 
    квартире на Павелецкой площади трех тел без признаков насильственной смерти.

    Сообщается, что погибшие — молодые люди 1988, 1989 и 1990 годов рождения. Предварительная причина кончины — отравление наркотическими веществами. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки.

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