Оскорбивший Путина ведущий Fox News выплатил 13 млн за сексуальные домогательства

Телеканал Fox News и ведущий Билл О’Рейли выплатили около 13 миллионов долларов женщинам, которые обвинили телезвезду в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.
|
2261
Жертвы О’Рейли рассказали, что ведущий предлагал им совет или профессиональную помощь, а потом требовал сексуальных отношений, утверждая, что отказ может повредить их карьерам. Также на О’Рейли поступали жалобы из-за словесных оскорблений, непристойных комментариев, нежелательных приставаний и телефонных звонков.
Как пишет The New York Times, от действий ведущего пострадали пять женщин, которые работали на него или появлялись в его шоу. Выплаты пострадавшим осуществлялись в течение последних 15 лет.
А Дмитрий Песков назвал слова О’Рейли «недопустимыми» и отметил, что в Кремле предпочли бы получить извинения. Однако журналист заявил, что «работа над извинениями» займет у него много времени, и предложил подождать до 2023 года.
Как пишет The New York Times, от действий ведущего пострадали пять женщин, которые работали на него или появлялись в его шоу. Выплаты пострадавшим осуществлялись в течение последних 15 лет.
А Дмитрий Песков назвал слова О’Рейли «недопустимыми» и отметил, что в Кремле предпочли бы получить извинения. Однако журналист заявил, что «работа над извинениями» займет у него много времени, и предложил подождать до 2023 года.
Комментарии