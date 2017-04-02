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  • 02.04, 14:43

    Оскорбивший Путина ведущий Fox News выплатил 13 млн за сексуальные домогательства

    3 комментария

    Оскорбивший Путина ведущий Fox News выплатил 13 млн за сексуальные домогательства

    Оскорбивший Путина ведущий Fox News выплатил 13 млн за сексуальные домогательства

    Телеканал Fox News и ведущий Билл О’Рейли выплатили около 13 миллионов долларов женщинам, которые обвинили телезвезду в сексуальных домогательствах и непристойном поведении.

    Жертвы О’Рейли рассказали, что ведущий предлагал им совет или профессиональную помощь, а потом требовал сексуальных отношений, утверждая, что отказ может повредить их карьерам. Также на О’Рейли поступали жалобы из-за словесных оскорблений, непристойных комментариев, нежелательных приставаний и телефонных звонков.

    Как пишет The New York Times, от действий ведущего пострадали пять женщин, которые работали на него или появлялись в его шоу. Выплаты пострадавшим осуществлялись в течение последних 15 лет.

    Напомним, в феврале этого года О’Рейли оказался в центре скандала. Во время интервью с Дональдом Трампом ведущий назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В ответ Дональд Трамп напомнил журналисту об ошибках, допущенных США, и подчеркнул, что лучше ладить с Россией, чем не ладить.

    А Дмитрий Песков назвал слова О’Рейли «недопустимыми» и отметил, что в Кремле предпочли бы получить извинения. Однако журналист заявил, что «работа над извинениями» займет у него много времени, и предложил подождать до 2023 года.

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