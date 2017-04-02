Посол РФ обвинил Запад в попытках «оторвать Белоруссию от России»

Российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что Запад предпринимает антироссийские действия в Белоруссии.
По словам дипломата, уже сейчас в Белоруссию «зачастили различные делегации». Однако, подчеркнул Суриков, оторвать Белоруссию от России не получится.
Александр Суриков, посол РФ в Минске: «Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Белоруссию, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России».
При этом российский посол отметил, что и сегодня и Минск не готов разорвать экономические связи с РФ и «броситься в объятия Запада», передает РИА Новости.
Александр Суриков, посол РФ в Минске: «Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Белоруссию, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России».
При этом российский посол отметил, что и сегодня и Минск не готов разорвать экономические связи с РФ и «броситься в объятия Запада», передает РИА Новости.
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