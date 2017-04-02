Президент Армении Саргсян проголосовал на парламентских выборах

Несколько попыток пришлось сделать президенту Армении Сержу Саргсяну, чтобы проголосовать на выборах в Национальное собрание. Электронная техника не распознала его отпечатков пальцев и не сразу считала данные его паспорта.
Как передает агентство Sputnik Армения, Саргсян поднес пальцы к электронному устройству, которое не распознало отпечатков всех 10 пальцев главы государства. Один из российских репортеров, наблюдающий за ходом голосования, поинтересовался, как долго это будет продолжаться. «Это не в моей компетенции», — ответил президент.
Когда Саргсян предоставил членам избирательной комиссии паспорт, электронный прибор его распознал с трудом. После обязательных процедур армянский лидер получил талон, проследовал к избирательной кабинке и исполнил свой гражданский долг.
На территории Армении насчитывается 2009 избирательных участков. Это первые выборы в Национальное собрание Армении после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.
Когда Саргсян предоставил членам избирательной комиссии паспорт, электронный прибор его распознал с трудом. После обязательных процедур армянский лидер получил талон, проследовал к избирательной кабинке и исполнил свой гражданский долг.
На территории Армении насчитывается 2009 избирательных участков. Это первые выборы в Национальное собрание Армении после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.
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