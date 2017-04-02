#ТЫСУПЕР!
Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 14:44

    Президент Армении Саргсян проголосовал на парламентских выборах

    комментировать
    Президент Армении Саргсян проголосовал на парламентских выборах

    Президент Армении Саргсян проголосовал на парламентских выборах

    Президент Армении Саргсян проголосовал на парламентских выборах
  • Фото: ??????????? /youtube.com

    • Несколько попыток пришлось сделать президенту Армении Сержу Саргсяну, чтобы проголосовать на выборах в Национальное собрание. Электронная техника не распознала его отпечатков пальцев и не сразу считала данные его паспорта.

    Как передает агентство Sputnik Армения, Саргсян поднес пальцы к электронному устройству, которое не распознало отпечатков всех 10 пальцев главы государства. Один из российских репортеров, наблюдающий за ходом голосования, поинтересовался, как долго это будет продолжаться. «Это не в моей компетенции», — ответил президент.

    Когда Саргсян предоставил членам избирательной комиссии паспорт, электронный прибор его распознал с трудом. После обязательных процедур армянский лидер получил талон, проследовал к избирательной кабинке и исполнил свой гражданский долг.

    На территории Армении насчитывается 2009 избирательных участков. Это первые выборы в Национальное собрание Армении после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.

    Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть барьер в 5%, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru