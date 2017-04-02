В Подмосковье украли партию сигарет на 16 миллионов рублей

Полиция разбирается в обстоятельствах кражи, которая произошла в одном из подмосковных торговых центров. Там похищена партия сигарет стоимостью более 16 миллионов рублей.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, ЧП случилось в деревне Путилково Красногорского района Московской области. Неизвестный пробрался на территорию, отогнув сетку-рабицу, залез в помещение оптового склада и похитил 231 коробку сигарет.
Сообщается, что свою добычу злоумышленник сложил в прицеп грузовой машины и скрылся. Общая сумма ущерба составила 16,291 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что свою добычу злоумышленник сложил в прицеп грузовой машины и скрылся. Общая сумма ущерба составила 16,291 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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