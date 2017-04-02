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  • 02.04, 13:13

    Шок и хаос: в ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое, 56 пострадали

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    Шок и хаос: в ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое, 56 пострадали

    Шок и хаос: в ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое, 56 пострадали

    Шок и хаос: в ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое, 56 пострадали
  • Фото: @Journalisti /twitter.com

    • Врачи больницы шведского города Эстерсунда рассказали о погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом школьниках. По их словам жертвами аварии стали три человека, 56 пострадали.

    Как сообщает РИА Новости, информацию о погибших и пострадавших шведские врачи огласили на прошедшей недавно пресс-конференции. По их словам, в результате ДТП погибли трое детей, шестеро получили тяжелые травмы, 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения.

    Спасатели уже подняли автобус из кювета, сейчас пострадавших доставляют в больницы в близлежащих городах Эстерсунд, Мура и Фалун на машинах скорой помощи и вертолетах, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По словам спасателей, на месте происшествия царит хаос.

    Петер Нюстедт, представитель службы спасения: «У пассажиров разные травмы: переломы рук, ног, травмы головы, кровотечения. Многие находятся в шоке. На месте ДТП развернуты санитарные палатки, всем пострадавшим оказывается помощь».

    При этом спасатели, в отличие от медиков, говорят о 30 пострадавших детях.

    Ранее сообщалось, что в шведской провинции Херьедален разбился автобус, в котором находились 50–60 школьников и около шести взрослых. Авария произошла утром в воскресенье в 20 километрах от города Свег. Автобус с детьми вылетел с трассы в кювет и перевернулся набок. Причина ДТП пока не известна, но сотрудники спасательных служб отмечают, что «дорога была хорошей и чистой, на ней не было льда или снега».

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