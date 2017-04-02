Голкипер потерял сознание во время матча НХЛ

Чешскому вратарю Михалу Нойвирту стало плохо во время матча между «Филадельфией» и
«Нью-Джерси».
Голкипер «Филадельфии» неожиданно потерял сознание и рухнул на лед. На площадке появились медики, которые попытались привести 29-летнего спортсмена в чувство. Нойвирт пришел в себя, но покинуть лед самостоятельно не смог — его увезли на каталке.
Голкипер был доставлен в больницу. Как сообщил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл, сейчас с Нойвиртом все хорошо, сообщает сайт «Комсомольской правды». Специалисты занимаются проверкой здоровья спортсмена.
Место Нойвирта в воротах занял Энтони Столарц, который был вызван из фарм-клуба за сутки до матча. Номинальный первый вратарь «Филадельфии» Стив Мейсон в настоящий момент болен. Отметим, что сама встреча закончилось победой «Филадельфии» со счетом 3:0.
Голкипер был доставлен в больницу. Как сообщил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл, сейчас с Нойвиртом все хорошо, сообщает сайт «Комсомольской правды». Специалисты занимаются проверкой здоровья спортсмена.
Место Нойвирта в воротах занял Энтони Столарц, который был вызван из фарм-клуба за сутки до матча. Номинальный первый вратарь «Филадельфии» Стив Мейсон в настоящий момент болен. Отметим, что сама встреча закончилось победой «Филадельфии» со счетом 3:0.
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