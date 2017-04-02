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  • 02.04, 13:13

    Голкипер потерял сознание во время матча НХЛ

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    Голкипер потерял сознание во время матча НХЛ

    Голкипер потерял сознание во время матча НХЛ

    Голкипер потерял сознание во время матча НХЛ
  • Фото Associated Press © 2017, Tom Mihalek

    • Чешскому вратарю Михалу Нойвирту стало плохо во время матча между «Филадельфией» и «Нью-Джерси».

    Голкипер «Филадельфии» неожиданно потерял сознание и рухнул на лед. На площадке появились медики, которые попытались привести 29-летнего спортсмена в чувство. Нойвирт пришел в себя, но покинуть лед самостоятельно не смог — его увезли на каталке.

    Голкипер был доставлен в больницу. Как сообщил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл, сейчас с Нойвиртом все хорошо, сообщает сайт «Комсомольской правды». Специалисты занимаются проверкой здоровья спортсмена.



    Место Нойвирта в воротах занял Энтони Столарц, который был вызван из фарм-клуба за сутки до матча. Номинальный первый вратарь «Филадельфии» Стив Мейсон в настоящий момент болен. Отметим, что сама встреча закончилось победой «Филадельфии» со счетом 3:0.

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