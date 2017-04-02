На юге Москвы женщина упала на козырек подъезда и погибла

Полицейские выясняют обстоятельства падения женщины на козырек подъезда жилого дома на юге столицы.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города, женщина выпала из окна жилого дома на козырек подъезда в Коломенском проезде на юге столицы. По данным источника, женщина погибла.
Отмечается, что в пресс-службе столичного управления МЧС РФ подтвердили факт обнаружения тела женщины на козырьке подъезда по указанному адресу.
Отмечается, что в пресс-службе столичного управления МЧС РФ подтвердили факт обнаружения тела женщины на козырьке подъезда по указанному адресу.
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