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  • 02.04, 13:13

    На юге Москвы женщина упала на козырек подъезда и погибла

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    На юге Москвы женщина упала на козырек подъезда и погибла

    На юге Москвы женщина упала на козырек подъезда и погибла

    Полицейские выясняют обстоятельства падения женщины на козырек подъезда жилого дома на юге столицы.

    Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города, женщина выпала из окна жилого дома на козырек подъезда в Коломенском проезде на юге столицы. По данным источника, женщина погибла.

    Отмечается, что в пресс-службе столичного управления МЧС РФ подтвердили факт обнаружения тела женщины на козырьке подъезда по указанному адресу.

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