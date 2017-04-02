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  • 02.04, 13:13
    Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео. автомобили, Дубай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео

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    Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео

    Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео

    Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео
    • Фото: Noshan AlShayeen /youtube.com

      • Видео спасения водителя грузовика, застрявшего в песках пустыни, попало в Сеть и бьет рекорды по просмотрам.

      Наследный принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум не смог проехать мимо застрявшего в пустыне грузовика. Сын эмира Дубая привязал трос к своему Mercedes-Benz и начал тащить за собой фуру.

      Шейху Хамдану потребовалось сделать несколько попыток, чтобы в итоге фура освободилась от песчаного капкана, сообщает РИА Новости.

      Опубликованное в Instagram видео операции по спасению арабского дальнобойщика за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.

      Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум с 2008 года является наследным принцем Дубая. Один из самых завидных холостяков мира Хамдан тратит много времени и денег на благотворительность, обожает лошадей, дорогие автомобили и пишет стихи о любви к Родине.

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