Принц на Mercedes вытащил увязшую в песке фуру: видео

Видео спасения водителя грузовика, застрявшего в песках пустыни, попало в Сеть и бьет рекорды по просмотрам.
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Наследный принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум не смог проехать мимо застрявшего в пустыне грузовика. Сын эмира Дубая привязал трос к своему Mercedes-Benz и начал тащить за собой фуру.
Шейху Хамдану потребовалось сделать несколько попыток, чтобы в итоге фура освободилась от песчаного капкана, сообщает РИА Новости.
Опубликованное в Instagram видео операции по спасению арабского дальнобойщика за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум с 2008 года является наследным принцем Дубая. Один из самых завидных холостяков мира Хамдан тратит много времени и денег на благотворительность, обожает лошадей, дорогие автомобили и пишет стихи о любви к Родине.
Шейху Хамдану потребовалось сделать несколько попыток, чтобы в итоге фура освободилась от песчаного капкана, сообщает РИА Новости.
Опубликованное в Instagram видео операции по спасению арабского дальнобойщика за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум с 2008 года является наследным принцем Дубая. Один из самых завидных холостяков мира Хамдан тратит много времени и денег на благотворительность, обожает лошадей, дорогие автомобили и пишет стихи о любви к Родине.
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