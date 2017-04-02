В квартире в центре Москвы нашли трех мертвецов

В Москве устанавливаются обстоятельства гибели трех молодых людей, тела которых нашли в квартире одного из домов на Павелецкой площади.
В полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что сын не открывает дверь в квартиру.
Стражи порядка нашли в квартире тела молодых людей 1988, 1989 и 1990 годов рождения, в том числе сына заявительницы. Было установлено, что все трое погибли около 10 часов назад.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Предварительная причина смерти — наркотическая интоксикация, сообщает агентство «Москва».
Стражи порядка нашли в квартире тела молодых людей 1988, 1989 и 1990 годов рождения, в том числе сына заявительницы. Было установлено, что все трое погибли около 10 часов назад.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Предварительная причина смерти — наркотическая интоксикация, сообщает агентство «Москва».
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