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  • 02.04, 13:13

    В квартире в центре Москвы нашли трех мертвецов

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    В квартире в центре Москвы нашли трех мертвецов

    В квартире в центре Москвы нашли трех мертвецов

    В Москве устанавливаются обстоятельства гибели трех молодых людей, тела которых нашли в квартире одного из домов на Павелецкой площади.

    В полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что сын не открывает дверь в квартиру.

    Стражи порядка нашли в квартире тела молодых людей 1988, 1989 и 1990 годов рождения, в том числе сына заявительницы. Было установлено, что все трое погибли около 10 часов назад.

    Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Предварительная причина смерти — наркотическая интоксикация, сообщает агентство «Москва».

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