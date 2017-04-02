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  • 02.04, 13:13
    На выставке CeBIT показали дроны, которые смогут переносить людей. беспилотники, выставки и музеи, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На выставке CeBIT показали дроны, которые смогут переносить людей

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    На выставке CeBIT показали дроны, которые смогут переносить людей

    На выставке CeBIT показали дроны, которые смогут переносить людей

      CeBIT — выставка, которую нельзя пропускать, ведь на ней можно не просто увидеть новые гаджеты, а прямо-таки заглянуть в будущее: ганноверская специализация — это именно перспективные технологии.

      Как отмечает обозреватель программы «Чудо техники» на НТВ Ким Коршунов, в 2017-м в выставочных залах было еще больше, чем обычно, роботов, которые грозят заменить людей на производствах, в гостиницах, магазинах и в ресторанах. Роботы будут и выполнять рутинную работу, и радовать.

      Роботы уже тренируют людей в разных видах спорта — с утра до вечера, без перерывов на обед. Например, простого на первый взгляд электронного вратаря почти никто не может обыграть.

      Участник выставки CeBIT: «Самый жесткий робот на этой выставке. Со стенда все уходят разочарованные, потому что за три дня ему смогли забить всего три раза».

      В этом году много рассказывали и о том, как с помощью новейших технологий можно хорошо заработать. Это делают, например, те, кто занимается беспилотниками — дронами.

      Маттиас Белджик, разработчик промышленных дронов: «Полеты на дронах — это уже не просто какое-то хобби. Здесь, на выставке, мы построили целый парк для дронов. К нам приходят крупные компании, спрашивают про заказы. Это уже реальная работа и реальные деньги».

      Современный дрон — это не просто летающий фотоаппарат. Например, китайская компания продемонстрировала на выставке один из самых сложных и многофункциональных беспилотников — дрон с железными руками, каждая может поднять любой груз весом до 10 килограммов.

      Чтобы управлять такой махиной, требуются сразу два человека. Кстати, квалифицированные операторы дронов — это вполне востребованная уже сейчас профессия. И дальше, видимо, спрос на нее будет только расти. Более того, новые модели дронов смогут поднимать в воздух не только камеры, технику, но и людей — в качестве персонального транспорта или инструмента для промышленного альпинизма — можно будет заменить автовышки и даже в каких-то случаях вертолеты.

      Сложные механизмы помогут людям и в повседневных делах — например, поднять мешок картошки, чтобы не заныла поясница. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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