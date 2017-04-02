Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 2 апреля

Умный шкаф для одежды, новая версия летающего автомобиля, сумка против неприятных запахов — это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Сила мысли



Разработчики из Москвы показали результат своих совместных трудов с физиологами и неврологами. Это электромеханическая инвалидная коляска, управляемая силой мысли. Испытатель — пациент с параличом ног — продемонстрировал, как это работает: нейрогарнитура из десяти электродов и усилителя считывает импульсы головного мозга и переводит их в команды для коляски. Чтобы поехать вперед, надо сконцентрироваться, направо — расслабиться, налево — напрячь мозг по полной, чтобы остановиться — войти в нейтральное состояние, то есть ни о чем не думать, но и не расслабляться. Освоить такое управление непросто, но возможно.



4. Летающий автомобиль



Один из крупнейших мировых авиапроизводителей показал на Женевском автосалоне свою версию летающего автомобиля. Это беспилотная кабина, которой достаточно сообщить через приложение нужный адрес, а она сама просчитает, как лучше передвигаться — по дорогам или присоединить модуль с пропеллерами и полететь. По оптимистичной оценке создателей, такие устройства могут появиться на реальных дорогах (и над ними) в течение ближайших 10 лет.



3. Сумка против запахов



В Калифорнии создали сумку, которая уничтожает неприятные запахи от своего содержимого. Как говорят авторы, идея им пришла, когда кто-то из коллег заявился в офис прямо с сумкой из спортзала. В итоге и родилась конструкция, в которой на то, что находится внутри, воздействуют озоном и ультрафиолетом. Это позволяет убивать микробов и бороться с запахами. Сумка имеет встроенный аккумулятор для подзарядки гаджетов, а еще она водонепроницаема. Создатели, впрочем, подчеркивают, что стирку одежды их разработка никак не заменяет, и рассчитывать, что потное станет чистым, все же не стоит.



2. Робот-шкаф



В Америке начали принимать заказы на роботизированные шкафы для одежды. Чтобы начать им пользоваться, надо на каждую рубашку и даже носок прикрепить крошечную радиометку и сфотографировать каждый предмет одежды в мобильном приложении. После этого все постиранное и высушенное достаточно будет положить в приемный отсек, и оттуда после разглаживания паром одежда отправится на свой крючок. А потом вернется к владельцу по первому требованию — в приложении нужно будет просто выбрать, что вам нужно. Цена шкафа — 3200 долларов.



1. Почему радует музыка?



Новым методом лечения от наркотической или алкогольной зависимости может стать музыка. Исследователи из канадского Университета Макгилла в ходе опытов на добровольцах обнаружили, что прослушивание любимых песен активирует в мозгу те же зоны, что и наркотики. Более того, применение блокаторов опиодных рецепторов — налоксона и налтрексона — уменьшает уровень стимуляции мозга. Получившие эти препараты волонтеры начинали получать меньше удовольствия от любимых композиций. Теперь ученые думают над тем, как применить открытие в медицинской практике.

