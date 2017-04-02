Световой будильник и мобильник с улучшенным приемом: испытание чудо-товаров

Тестер заряда батареек, сотовый телефон с улучшенным приемом и световой будильник прошли испытания.
Чего только нет в современных телефонах. В них и навигатор, и камера не хуже, чем у фотоаппарата, и видео высокого разрешения, а сигнал за городом аппараты все равно теряют. Решение проблемы предлагают производители сотового телефона с улучшенным приемом. Аппарат мобильной связи внешне похож на стационарный. Стоит он 4 тысячи рублей, и, как уверяет реклама, позволит без проблем ловить сигнал в сложных местах. Выяснилось, что в лесу и подвальном помещении, где обычно нет приема, он прекрасно работает, к тому же стоит недорого.
Что касается светового будильника, то доктора подтверждают: нарастающий свет пробуждает гораздо более здоровым способом, чем звуковой сигнал. Стоит такой девайс 4500 рублей, работает от электросети, умеет постепенно прибавлять яркость, может воспроизводить звуки природы или включать любимую радиоволну, распространяет ровный белый свет или 7 цветов радуги. Но оказалось, что без багрово-розовых оттенков, присущих утреннему солнцу, магии не происходит. По мнению экспертов, покупать световой будильник стоит только в том случае, если он имитирует солнечный рассвет, именно он позволяет утром просыпаться так, как нужно. Если у прибора этой функции нет, его не стоит приобретать.
Тестер заряда батареек нужен всем. Внезапно домашний прибор или детская игрушка вдруг перестают работать. Меняются батарейки, как того требует инструкция. Но часто оказывается, что заменить нужно всего одну батарейку, а остальные еще вполне могут жить. Но как узнать, какую именно нужно поменять? Индикация заряда есть далеко не у всех батареек, да и измерительные приборы в хозяйстве имеют немногие. На помощь приходит универсальный тестер заряда за 990 рублей. Реклама обещает, что этот девайс работает с большинством элементов питания, в том числе, с перезаряжаемыми аккумуляторами, и так прост в использовании, что справится и ребенок.
Большинство проверенных батареек оказались полностью разряженными, но несколько штук тестер посчитал пригодными к использованию. Эксперты же считают, что устройство иногда вводит в заблуждение. Из двух вроде бы хороших батареек одна все-таки оказалась плохой. Но в остальных случаях этот маленький прибор очень поможет сберечь семейный бюджет. Подробнее о полезных товарах смотрите в программе «Чудо техники».
Что касается светового будильника, то доктора подтверждают: нарастающий свет пробуждает гораздо более здоровым способом, чем звуковой сигнал. Стоит такой девайс 4500 рублей, работает от электросети, умеет постепенно прибавлять яркость, может воспроизводить звуки природы или включать любимую радиоволну, распространяет ровный белый свет или 7 цветов радуги. Но оказалось, что без багрово-розовых оттенков, присущих утреннему солнцу, магии не происходит. По мнению экспертов, покупать световой будильник стоит только в том случае, если он имитирует солнечный рассвет, именно он позволяет утром просыпаться так, как нужно. Если у прибора этой функции нет, его не стоит приобретать.
Тестер заряда батареек нужен всем. Внезапно домашний прибор или детская игрушка вдруг перестают работать. Меняются батарейки, как того требует инструкция. Но часто оказывается, что заменить нужно всего одну батарейку, а остальные еще вполне могут жить. Но как узнать, какую именно нужно поменять? Индикация заряда есть далеко не у всех батареек, да и измерительные приборы в хозяйстве имеют немногие. На помощь приходит универсальный тестер заряда за 990 рублей. Реклама обещает, что этот девайс работает с большинством элементов питания, в том числе, с перезаряжаемыми аккумуляторами, и так прост в использовании, что справится и ребенок.
Большинство проверенных батареек оказались полностью разряженными, но несколько штук тестер посчитал пригодными к использованию. Эксперты же считают, что устройство иногда вводит в заблуждение. Из двух вроде бы хороших батареек одна все-таки оказалась плохой. Но в остальных случаях этот маленький прибор очень поможет сберечь семейный бюджет. Подробнее о полезных товарах смотрите в программе «Чудо техники».
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