Эликсир вечной молодости: как ученые пытаются остановить старение человека

Ученые ищут способы остановить биологические часы.
Кое-что интересное им удалось найти. Что такое старение — задуманная природой неизбежность или болезнь, которую можно вылечить, обманув естественный ход вещей?
Обычная крыса редко проживает больше трех лет, а голые землекопы в лаборатории живут более 30 лет. Эти животные давно интригуют исследователей. Отчего механизм старения у этих морщинистых зверьков работает не так, как у всех? И нельзя ли всем вспрыснуть то вещество, которое выделяется в теле у голых землекопов? Ответа пока нет, и до сих пор все попытки создать эликсир молодости заканчивались ничем. Современная наука все лучше понимает, из чего же все-таки состоит старение и как проявляется.
Максим Скулачёв, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных механизмов старения НИИ им. Белозерского: «Есть в каждой нашей клетке такие органеллы — митохондрии, которыми мы дышим. Проблема в том, что часть кислорода митохондрии превращают в очень сильный яд, в свободные радикалы. И чем мы старше, тем больше они этого яда продуцируют. Вот мы считаем, что они это делают неслучайно. Это такая зловредная программа, которая в нас заложена, и таким образом мы сами себя старим».
Биолог Максим Скулачёв — сын академика Владимира Скулачёва, создавшего, как он утверждает, вещество-антидот против ядов старости — антиоксидантную молекулу под названием SkQ1. Она проникает в клетки и обезвреживает те самые свободные радикалы.
Максим Скулачёв: «Животные не стали жить сильно дольше от этого вещества, но у них примерно в 2 раза продлилась молодость. Ну, если говорить о мышах и крысах. Представляете, если будет хоть вполовину такой эффект на человеке. Это будет большая сенсация».
Пока сенсации не случилось. Испытания на эффективность уже давно проводятся в клиниках глазных болезней, в том числе ветеринарных. Ионы Скулачёва показали лишь ограниченное действие при так называемом синдроме сухого глаза и некоторых других заболеваниях.
Другим перспективным направлением в поисках таблетки от старости считаются исследования теломер — кончиков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. И когда они становятся совсем короткими, клетка умирает. В Америке несколько лет назад всем желающим предлагали сделать теломерный анализ, который должен сказать, сколько человеку осталось.
Объективная реальность пока состоит в том, что лекарства от старости на данный момент не существует, но есть научно подтвержденные способы продлить жизнь при помощи изменения образа этой самой жизни. Подробнее об этом смотрите в программе «Чудо техники».
Максим Скулачёв, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных механизмов старения НИИ им. Белозерского: «Есть в каждой нашей клетке такие органеллы — митохондрии, которыми мы дышим. Проблема в том, что часть кислорода митохондрии превращают в очень сильный яд, в свободные радикалы. И чем мы старше, тем больше они этого яда продуцируют. Вот мы считаем, что они это делают неслучайно. Это такая зловредная программа, которая в нас заложена, и таким образом мы сами себя старим».
Биолог Максим Скулачёв — сын академика Владимира Скулачёва, создавшего, как он утверждает, вещество-антидот против ядов старости — антиоксидантную молекулу под названием SkQ1. Она проникает в клетки и обезвреживает те самые свободные радикалы.
Максим Скулачёв: «Животные не стали жить сильно дольше от этого вещества, но у них примерно в 2 раза продлилась молодость. Ну, если говорить о мышах и крысах. Представляете, если будет хоть вполовину такой эффект на человеке. Это будет большая сенсация».
Пока сенсации не случилось. Испытания на эффективность уже давно проводятся в клиниках глазных болезней, в том числе ветеринарных. Ионы Скулачёва показали лишь ограниченное действие при так называемом синдроме сухого глаза и некоторых других заболеваниях.
Другим перспективным направлением в поисках таблетки от старости считаются исследования теломер — кончиков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. И когда они становятся совсем короткими, клетка умирает. В Америке несколько лет назад всем желающим предлагали сделать теломерный анализ, который должен сказать, сколько человеку осталось.
Объективная реальность пока состоит в том, что лекарства от старости на данный момент не существует, но есть научно подтвержденные способы продлить жизнь при помощи изменения образа этой самой жизни. Подробнее об этом смотрите в программе «Чудо техники».
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