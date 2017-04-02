Яценюк задекларировал более 1,5 млн долларов и коллекцию картин

Бывший
премьер-министр Украины Арсений Яценюк отчитался о собственности за 2016 год.
Согласно электронной декларации, на счетах лидера «Народного фронта» лежит более миллиона долларов и более 4 млн гривен (более 148 тыс. долларов). Также Яценюк задекларировал наличные средства в размере 475 тыс. долларов и 300 тыс. гривен (более 11 тыс. долларов).
Что же касается недвижимости, то у экс-премьера есть земельный участок в Киевской области площадью более 3 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 343,5 кв.м и 114,5 кв.м, а также три квартиры в Киеве и Черновцах.
Кроме того, Яценюк задекларировал автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска, охотничье ружье Blazer, коллекцию из 10 картин украинских и иностранных художников, коллекцию монет, часы Breguet, библиотеку старинных и современных книг, а также антикварные каминные часы с подсвечниками, сообщает «112 Украина».
Отметим, что накануне, 1 апреля, о доходах отчитался Пётр Порошенко. В декларации говорится, что за год доход украинского лидера составил более 12 млн гривен.
Что же касается недвижимости, то у экс-премьера есть земельный участок в Киевской области площадью более 3 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 343,5 кв.м и 114,5 кв.м, а также три квартиры в Киеве и Черновцах.
Кроме того, Яценюк задекларировал автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска, охотничье ружье Blazer, коллекцию из 10 картин украинских и иностранных художников, коллекцию монет, часы Breguet, библиотеку старинных и современных книг, а также антикварные каминные часы с подсвечниками, сообщает «112 Украина».
Отметим, что накануне, 1 апреля, о доходах отчитался Пётр Порошенко. В декларации говорится, что за год доход украинского лидера составил более 12 млн гривен.
Комментарии