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  • 02.04, 11:41

    Яценюк задекларировал более 1,5 млн долларов и коллекцию картин

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    Яценюк задекларировал более 1,5 млн долларов и коллекцию картин

    Яценюк задекларировал более 1,5 млн долларов и коллекцию картин

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк отчитался о собственности за 2016 год.

    Согласно электронной декларации, на счетах лидера «Народного фронта» лежит более миллиона долларов и более 4 млн гривен (более 148 тыс. долларов). Также Яценюк задекларировал наличные средства в размере 475 тыс. долларов и 300 тыс. гривен (более 11 тыс. долларов).

    Что же касается недвижимости, то у экс-премьера есть земельный участок в Киевской области площадью более 3 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 343,5 кв.м и 114,5 кв.м, а также три квартиры в Киеве и Черновцах.

    Кроме того, Яценюк задекларировал автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска, охотничье ружье Blazer, коллекцию из 10 картин украинских и иностранных художников, коллекцию монет, часы Breguet, библиотеку старинных и современных книг, а также антикварные каминные часы с подсвечниками, сообщает «112 Украина».

    Отметим, что накануне, 1 апреля, о доходах отчитался Пётр Порошенко. В декларации говорится, что за год доход украинского лидера составил более 12 млн гривен.

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