#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.04, 10:11

    На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибли три человека

    комментировать

    На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибли три человека

    На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибли три человека

    В Туапсинском районе в результате аварии на автотрассе Джубга — Сочи погибли три человека.

    По предварительным данным, виновником аварии стал 35-летний житель Апшеронского района, который на автомобиле Infiniti, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир Infiniti, а также женщина-пассажир Toyota, 1957 года рождения, скончались на месте. 36-летний водитель и мужчина-пассажир Toyota, 1956 года рождения, с травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает сайт ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru