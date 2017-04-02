На Кубани в ДТП с двумя иномарками погибли три человека

В Туапсинском районе в результате аварии на автотрассе Джубга — Сочи погибли три человека.
По предварительным данным, виновником аварии стал 35-летний житель Апшеронского района, который на автомобиле Infiniti, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир Infiniti, а также женщина-пассажир Toyota, 1957 года рождения, скончались на месте. 36-летний водитель и мужчина-пассажир Toyota, 1956 года рождения, с травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает сайт ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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