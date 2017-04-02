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  • 02.04, 10:11

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

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    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    В Москве объявлено штормовое предупреждение

    Синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.

    Штормовое предупреждение будет действовать до сегодняшнего вечера, сообщили в Росгидромете.

    Росгидромет: «С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше».

    В связи с непогодой автомобилистам советуют не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

    Сегодня днем в Москве возможен небольшой дождь. Несмотря на штормовой ветер, воздух в столице прогреется до 9–11 градусов, передает ТАСС.

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