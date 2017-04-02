В Москве объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Росгидромета предупреждают жителей столичного региона об усилении ветра.
Штормовое предупреждение будет действовать до сегодняшнего вечера, сообщили в Росгидромете.
Росгидромет: «С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше».
В связи с непогодой автомобилистам советуют не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
Сегодня днем в Москве возможен небольшой дождь. Несмотря на штормовой ветер, воздух в столице прогреется до 9–11 градусов, передает ТАСС.
Росгидромет: «С 10:00 до 20:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше».
В связи с непогодой автомобилистам советуют не парковаться под деревьями, а пешеходам рекомендуют сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.
Сегодня днем в Москве возможен небольшой дождь. Несмотря на штормовой ветер, воздух в столице прогреется до 9–11 градусов, передает ТАСС.
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