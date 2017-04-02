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  • 02.04, 10:11

    Минобороны РФ: международная коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков

    1 комментарий

    Минобороны РФ: международная коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков

    Минобороны РФ: международная коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков

    Заявления Пентагона, оправдывающие массовую гибель мирных иракцев от американских бомбардировок, прокомментировали в Минобороны РФ.

    По словам официального представителя российского военного ведомства, эти слова абсурдны и говорят об истинном уровне планирования операций, при которых жители зданий заведомо обречены на гибель от «умных бомб».

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских „умных бомб“. Поразило заявление представителя международной коалиции Джозефа Скрокка, пообещавшего „проработать вопрос рассекречивания видеоролика“, показывающего, как боевики прячут гражданских лиц в здании, расположенном в западной части Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции. К сведению Скрокка, подобный факт — не что иное, как тягчайшее военное преступление».

    Конашенков задается двумя вопросами: какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности, и почему возглавляемая Вашингтоном международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно наносит воздушные удары своими «умными бомбами» по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?

    Игорь Конашенков: «Ответы на эти вопросы наиболее выпукло объясняют „стилистические“ различия в действиях российских ВКС во время освобождения Алеппо и американских ВВС в Мосуле».

    Авиация ВКС РФ в Алеппо вообще не применялась, все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов и всесторонней помощи местным жителям. В Мосуле же, как заявил Скрокк, несмотря на жертвы среди мирных жителей, «не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой».

    Генерал-майор Конашенков подчеркнул, что «о каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи», передает «Интерфакс».

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