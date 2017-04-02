Маленькой Василисе срочно нужны деньги на операцию

Василиса из Екатеринбурга страдает врожденным пороком сердца,
из-за которого она практически с рождения не может самостоятельно дышать. Взяться за тяжелый случай и дать ребенку шанс на нормальную жизнь готовы врачи из Индии, но вот цена сложной операции для молодой семьи оказалась неподъемной.
Это тот случай, когда выражение «большое сердце» приобретает прямой и нехороший смысл. Сердце Василисы увеличено в размерах. Врожденный порок потянул за собой целую череду диагнозов. Девочка страдает легочной гипертензией. К рождению долгожданного первенца родители готовились заранее. К приезду из роддома для дочери они приготовили детскую комнату, но так случилось, что домом для Василисы с первых дней жизни стала палата реанимации.
Интенсивная терапия потребовалась девочке уже через 2 часа после рождения. И сейчас о выписке домой не может быть речи. Из-за высокого давления легкие ребенка не могут самостоятельно наполняться воздухом, дышать без аппарата искусственной вентиляции Василиса может крайне редко.
Легочная гипертензия — очень редкое заболевание, но это не умоляет его опасности. Мало кому из пациентов удается выжить. По сути, все, что сейчас могут медики, — это искусственно поддерживать жизнь маленькой пациентки.
Лилия Марчук, заведующая отделением реанимации: «Собирались многократные консилиумы в условиях областной больницы. Думали доктора, что можно сделать для этого ребенка. Но состояние постоянно ухудшается. Все, что можно было сделать в условиях Свердловской области, все сделано».
Помочь ребенку обещают в индийской клинике. Там, изучив историю болезни Василисы, врачи пришли к выводу, что девочку может спасти одновременная пересадка сердца и легких.
Комаракши Балакришнан, кардиохирург, трансплантолог: «Речь идет о ребенке, так что нам надо найти подходящего донора примерно того же возраста. Сама операция не так сложна, трудность заключается в том, чтобы учесть все проблемы со здоровьем пациентки. Операции по пересадке сердца и легких — не самые распространенные, если говорить о мировой практике, но мы их делаем. Результаты очень хорошие, если мы находим подходящего донора».
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, родители не сразу поверили в успех такой операции. Сердце и легкие — это все-таки не печень пересадить. Но когда на руках десятки отказов от клиник, выбора, кажется, просто нет.
Надежда Машкина, мама Василисы: «Конечно, есть определенные риски, как при любой трансплантации. Что и отторгаться они могут. Но это единственный шанс для моего ребенка, больше никто его не берет. Во все двери стучали, открыли только эту».
Правда, войти в эту дверь оказалось непросто. Индийские медики выставили счет на 155 тысяч долларов. Такая сумма для семьи, где работать может только отец, непосильна. Остается рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Зарубежные специалисты гарантируют, если трансплантация пройдет успешно, Василису ждет полноценная жизнь. И девочка к ней готова. Во время ремиссий она уже делает первые шаги, складывает слова в предложения и вообще в развитии мало отличается от сверстников. Нужно только навсегда избавиться от многочисленных медицинских трубок, от которых пока зависит ее жизнь.
Чтобы помочь Василисе, отправьте СМС на номер 7715 со словом «журавлик» и суммой пожертвования. Например: журавлик 300.
Интенсивная терапия потребовалась девочке уже через 2 часа после рождения. И сейчас о выписке домой не может быть речи. Из-за высокого давления легкие ребенка не могут самостоятельно наполняться воздухом, дышать без аппарата искусственной вентиляции Василиса может крайне редко.
Легочная гипертензия — очень редкое заболевание, но это не умоляет его опасности. Мало кому из пациентов удается выжить. По сути, все, что сейчас могут медики, — это искусственно поддерживать жизнь маленькой пациентки.
Лилия Марчук, заведующая отделением реанимации: «Собирались многократные консилиумы в условиях областной больницы. Думали доктора, что можно сделать для этого ребенка. Но состояние постоянно ухудшается. Все, что можно было сделать в условиях Свердловской области, все сделано».
Помочь ребенку обещают в индийской клинике. Там, изучив историю болезни Василисы, врачи пришли к выводу, что девочку может спасти одновременная пересадка сердца и легких.
Комаракши Балакришнан, кардиохирург, трансплантолог: «Речь идет о ребенке, так что нам надо найти подходящего донора примерно того же возраста. Сама операция не так сложна, трудность заключается в том, чтобы учесть все проблемы со здоровьем пациентки. Операции по пересадке сердца и легких — не самые распространенные, если говорить о мировой практике, но мы их делаем. Результаты очень хорошие, если мы находим подходящего донора».
Как передает корреспондент Ольга Зенкова, родители не сразу поверили в успех такой операции. Сердце и легкие — это все-таки не печень пересадить. Но когда на руках десятки отказов от клиник, выбора, кажется, просто нет.
Надежда Машкина, мама Василисы: «Конечно, есть определенные риски, как при любой трансплантации. Что и отторгаться они могут. Но это единственный шанс для моего ребенка, больше никто его не берет. Во все двери стучали, открыли только эту».
Правда, войти в эту дверь оказалось непросто. Индийские медики выставили счет на 155 тысяч долларов. Такая сумма для семьи, где работать может только отец, непосильна. Остается рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Зарубежные специалисты гарантируют, если трансплантация пройдет успешно, Василису ждет полноценная жизнь. И девочка к ней готова. Во время ремиссий она уже делает первые шаги, складывает слова в предложения и вообще в развитии мало отличается от сверстников. Нужно только навсегда избавиться от многочисленных медицинских трубок, от которых пока зависит ее жизнь.
Чтобы помочь Василисе, отправьте СМС на номер 7715 со словом «журавлик» и суммой пожертвования. Например: журавлик 300.
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