«Его иногда заносило»: писатели и музыканты делятся воспоминаниями о Евтушенко

Со всего мира поступают соболезнования в связи со смертью Евгения Евтушенко. Прославленный поэт на
85-м году жизни скончался накануне в США от остановки сердца.
Его рассчитывали увидеть, вернее, услышать в Москве в середине июня, в рамках большого гастрольного тура, но Евгений Евтушенко, увы, возвращается на родину намного раньше. Новость о смерти поэта потрясла всю страну, что уж говорить о тех, кто был с ним знаком. Писатель Виктор Ерофеев со своим кумиром познакомился еще в 17 лет, общался и, как это свойственно литераторам, порой критиковал, поэтому отношения между мастерами пера в последние годы были не самыми близкими. Но Ерофеев говорит, что талант Евтушенко нельзя не признавать.
Виктор Ерофеев, писатель: «Его действительно иногда так заносило, что хотелось сказать: Женя, куда ты? Было такое. Но вдруг он писал „Бабий Яр“, и все понимали, что вот здесь возникала эпоха. И Шостокович писал музыку по этому поводу».
Он ушел во сне в американском городке Талса (штат Оклахома). Есть удивительная история о том, как он в 90-х выбрал это место. Приехал по приглашению преподавать и вдруг, стоя на площади, услышал мелодию, на которую 40 лет мечтал написать стихи. Это тема Лары из кинофильма «Доктор Живаго». Преклоняясь перед Пастернаком при жизни, Евтушенко пожелал быть рядом и с гениальным кумиром и после смерти.
пройдет и в Талсе, в университете, где Евтушенко преподавал последние 20 лет. За эти годы он успел подружиться со многими иностранными деятелями литературы. Проводить его в последний путь придут и друзья-эмигранты из творческой среды. Певец Вилли Токарев признался, что теперь он очень рад тому, что много лет назад Евтушенко буквально заставил его написать песню на свои стихи.
Вилли Токарев, певец: «Однажды мы с ним после того, как посидели хорошо в ресторане, вышли к океану и почти до утра там бродили. Там было много народу, и он сказал: Вилли, я люблю твои песни, почему ты не написал ни оной песни на мои стихи? Я говорю: Женя, ну, ты же мне не предлагал».
Соболезнования вдове и детям поэта выразили президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Скорбные телеграммы летят в Америку со всех концов земли. Сам Евтушенко не без гордости говорил, что он самый известный поэт в мире.
Виктор Ерофеев, писатель: «Его действительно иногда так заносило, что хотелось сказать: Женя, куда ты? Было такое. Но вдруг он писал „Бабий Яр“, и все понимали, что вот здесь возникала эпоха. И Шостокович писал музыку по этому поводу».
Он ушел во сне в американском городке Талса (штат Оклахома). Есть удивительная история о том, как он в 90-х выбрал это место. Приехал по приглашению преподавать и вдруг, стоя на площади, услышал мелодию, на которую 40 лет мечтал написать стихи. Это тема Лары из кинофильма «Доктор Живаго». Преклоняясь перед Пастернаком при жизни, Евтушенко пожелал быть рядом и с гениальным кумиром и после смерти.
пройдет и в Талсе, в университете, где Евтушенко преподавал последние 20 лет. За эти годы он успел подружиться со многими иностранными деятелями литературы. Проводить его в последний путь придут и друзья-эмигранты из творческой среды. Певец Вилли Токарев признался, что теперь он очень рад тому, что много лет назад Евтушенко буквально заставил его написать песню на свои стихи.
Вилли Токарев, певец: «Однажды мы с ним после того, как посидели хорошо в ресторане, вышли к океану и почти до утра там бродили. Там было много народу, и он сказал: Вилли, я люблю твои песни, почему ты не написал ни оной песни на мои стихи? Я говорю: Женя, ну, ты же мне не предлагал».
Соболезнования вдове и детям поэта выразили президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Скорбные телеграммы летят в Америку со всех концов земли. Сам Евтушенко не без гордости говорил, что он самый известный поэт в мире.
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