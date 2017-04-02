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  • 02.04, 08:39

    В Пакистане духовный наставник устроил массовое убийство прихожан

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    В Пакистане духовный наставник устроил массовое убийство прихожан

    В Пакистане духовный наставник устроил массовое убийство прихожан

    В Пакистане духовный наставник устроил массовое убийство прихожан
  • Фото: bhaskar.com

    • На северо-востоке Пакистана наставник духовного центра накачал наркотиками и убил 19 своих прихожан.

    Расправа произошла в городе Саргодха в провинции Пенджаб. Служитель и его сторонники убили прихожан с помощью дубинок и мачете, сообщает ТАСС.

    Предположительно, организатор массового убийства психически болен. Также известно, что духовный центр действовал вопреки запрету властей.

    Полиция задержала подозреваемого и пятерых его сторонников, ведется расследование. Мотивы расправы пока не известны.

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