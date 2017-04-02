Неизвестные открыли стрельбу на концерте в США

Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы во время концерта в штате Вирджиния.
Инцидент произошел в округе Динуидди. Выстрелы раздались сначала у сцены, а затем на парковке. Пули попали в несколько машин, один человек порезался стеклом.
В СМИ появилась информация о семи раненых, но, по данным полиции, пострадали двое человек, их жизни ничего не угрожает.
Полиции пока не удалось никого задержать. Район ЧП перекрыт, передает ТАСС.
#BREAKING: Police on the scene of shooting at Virginia Motorsports Park in Dinwiddie >> https://t.co/xqStnfRqh8 pic.twitter.com/Gk9liAHdh2— NBC12 WWBT Richmond (@NBC12) 2 апреля 2017 г.
В СМИ появилась информация о семи раненых, но, по данным полиции, пострадали двое человек, их жизни ничего не угрожает.
Полиции пока не удалось никого задержать. Район ЧП перекрыт, передает ТАСС.
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