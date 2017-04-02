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  • 02.04, 08:39

    Неизвестные открыли стрельбу на концерте в США

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    Неизвестные открыли стрельбу на концерте в США

    Неизвестные открыли стрельбу на концерте в США

    Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы во время концерта в штате Вирджиния.

    Инцидент произошел в округе Динуидди. Выстрелы раздались сначала у сцены, а затем на парковке. Пули попали в несколько машин, один человек порезался стеклом.


    В СМИ появилась информация о семи раненых, но, по данным полиции, пострадали двое человек, их жизни ничего не угрожает.

    Полиции пока не удалось никого задержать. Район ЧП перекрыт, передает ТАСС.

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