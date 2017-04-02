Водяные знаки и защитные линии: как отличить фальшивые деньги от настоящих

Всем известно, что деньги лишними не бывают, кроме одного случая: если они фальшивые. В
2008-м поддельных пятитысячных банкнот полицейские изъяли всего 102 штуки, а за прошлый год их набралось 62 тысячи 46. А сколько еще не нашли!
В магазине кассиры пристально рассматривают пятитысячные банкноты на свет в поисках водяных знаков, потом под специальной лампой выискивают флуоресцентные символы. В такие моменты в голове мелькает мысль: что делать, если деньги фальшивые? Если банкнота окажется подделкой? В такой ситуации главное — не впадать в панику и не пытаться избавиться от денег в другом универсаме. За это можно угодить в тюрьму на 8 лет. Сжечь? А вдруг не фальшивка?
Всегда надо тщательно проверять банкноты, особенно тысячные, которыми могут дать сдачу в супермаркете и на рынке. Пятитысячные фальшивки попадаются реже, но это может случиться при оформлении крупной сделки, например, при продаже машины или квартиры.
Если подделка досталась от продавца, надо требовать обмена, а случае отказа вызывать полицию, а если ее выдал банкомат, многие из которых, как оказалось, фальшивки не распознают, надо для начала с чеком обратиться в банк, а потом, если что, в полицию.
Главное — быть начеку. Если распознать подделку удалось только дома, то доказать ее происхождение будет невозможно. Можно, конечно, оставить банкноту себе в качестве сувенира, но за ее хранение светит срок. Есть вариант сжечь или разорвать на клочки, но все же правильнее будет сдать поддельные деньги в полицию и внести свой денежный вклад в месть тому, кто купюру напечатал. За попытку расплатиться фальшивкой где-нибудь грозит уголовное наказание. Нужно помнить, что водяные знаки жулики научились подделывать давно.
Владимир Авдошин, заведующий сектором департамента налично-денежного обращения Банка России: «Советую, помимо водяного знака полутонового, проверять еще самый светлый водяной знак, который называется филигрань. Это у фальшивомонетчиков сложнее всего получается. Также можно проверить наличие тактильных признаков, то есть тот рельеф, которые ощущают пальцы, затем наличие оптически-переменной краски с хождением этого ролла туда-сюда».
Фальшивомонетчикам не все удается подделать. Одним из самых старых, но самых надежных элементов защиты считается кипп-эффект. Если смотреть на банкноту под острым углом, то на темном фоне будут заметны буквы «Р». А еще не дается преступникам защитная линия в левой части купюры. При наклоне банкноты на ней проявляется число, например, «1000», или радужный блеск.
Программа «НашПотребНадзор» расскажет о том, как соблюдать простые правила обращения с деньгами и не стать жертвой мошенников.
Всегда надо тщательно проверять банкноты, особенно тысячные, которыми могут дать сдачу в супермаркете и на рынке. Пятитысячные фальшивки попадаются реже, но это может случиться при оформлении крупной сделки, например, при продаже машины или квартиры.
Если подделка досталась от продавца, надо требовать обмена, а случае отказа вызывать полицию, а если ее выдал банкомат, многие из которых, как оказалось, фальшивки не распознают, надо для начала с чеком обратиться в банк, а потом, если что, в полицию.
Главное — быть начеку. Если распознать подделку удалось только дома, то доказать ее происхождение будет невозможно. Можно, конечно, оставить банкноту себе в качестве сувенира, но за ее хранение светит срок. Есть вариант сжечь или разорвать на клочки, но все же правильнее будет сдать поддельные деньги в полицию и внести свой денежный вклад в месть тому, кто купюру напечатал. За попытку расплатиться фальшивкой где-нибудь грозит уголовное наказание. Нужно помнить, что водяные знаки жулики научились подделывать давно.
Владимир Авдошин, заведующий сектором департамента налично-денежного обращения Банка России: «Советую, помимо водяного знака полутонового, проверять еще самый светлый водяной знак, который называется филигрань. Это у фальшивомонетчиков сложнее всего получается. Также можно проверить наличие тактильных признаков, то есть тот рельеф, которые ощущают пальцы, затем наличие оптически-переменной краски с хождением этого ролла туда-сюда».
Фальшивомонетчикам не все удается подделать. Одним из самых старых, но самых надежных элементов защиты считается кипп-эффект. Если смотреть на банкноту под острым углом, то на темном фоне будут заметны буквы «Р». А еще не дается преступникам защитная линия в левой части купюры. При наклоне банкноты на ней проявляется число, например, «1000», или радужный блеск.
Программа «НашПотребНадзор» расскажет о том, как соблюдать простые правила обращения с деньгами и не стать жертвой мошенников.
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