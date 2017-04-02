Минусы навесных замков: как воры вскрывают дачи и гаражи за 30 секунд

Древнее китайское поверье гласит: навесной замок на двери жилища привлекает в дом удачу, богатство и жизненную силу. Однако современные полицейские сводки дают понять, что в наши дни такие механизмы чаще привлекают воров и грабителей.
Россияне доверяют навесным замкам гаражи с автомобилями, загородные коттеджи, дачи и подсобки с недешевым садовым инвентарем, не подозревая о том, что за те 2 с лишним тысячи лет, что существуют такие устройства, искусство их взлома достигло совершенства.
Если испытать на прочность самые популярные модели замков разных производителей, сделанные из разных материалов и с разными механизмами внутри, станет понятно, что их легко отпереть их без скрежета простой канцелярской скрепкой. Банка газировки тоже сгодится. Время взлома — не более 30 секунд.
На вид замки крепкие. Продавцы обещают, что враг не пройдет, а авторитет подкреплен высоким спросом. Такие запирающие устройства и на всех воротах в гаражных кооперативах висят, и дверях всех котельных и щитовых в спальных районах. Специалист по безопасности объясняет, что «дисковые» навесные замки — одни из самых хлипких. Запомните их особые приметы.
Эдуард Зорин, специалист по безопасности: «У него прямоугольный ключ. Есть дисковые замки. У них ключ-полумесяц. На самом деле у них один и тот же тип, так что медвежатнику даже отмычки с собой не надо таскать, он обойдется без кувалды и фомки».
Открывашка умещается в карман и работает без шума и пыли. Достаточно минимальных представлений об устройстве замка и максимума физической силы.
Эдуард Зорин: «По форме ключа изготавливается коленный ввертыш, он вставляется вместо ключа и при помощи рычага просто прокручивается в разные стороны».
Другой тип замка с цилиндровым запорным механизмом. Продавцы в магазинах всегда делают акцент на том, что у такого замка очень высокая секретность, в мельчайших деталях расписывают, что внутри замка есть стержни на пружинах разной длинны, чтобы эти штифты не мешали проворачиваться замку, они должны встать в ряд, упираясь в специальные насечки на ключе, ведь торчащие вразнобой металлические вставки — своеобразные засовы. Одним словом, подбирать к такому замку ключ или отмычки — занятие невероятно сложное, долгое и бесперспективное.
Но оказывается, что дело это еще и довольно глупое. Любому домушнику-профессионалу сразу бросится в глаза, что дужка не каленая. Ее очень легко распилить простой ножовкой. Болторез справится секунд за 20, причем откусить металлический обод под силу даже хрупкой девушке. Программа «НашПотребНадзор» выяснила, каким должен быть замок, который не пустит вора в дом.
Если испытать на прочность самые популярные модели замков разных производителей, сделанные из разных материалов и с разными механизмами внутри, станет понятно, что их легко отпереть их без скрежета простой канцелярской скрепкой. Банка газировки тоже сгодится. Время взлома — не более 30 секунд.
На вид замки крепкие. Продавцы обещают, что враг не пройдет, а авторитет подкреплен высоким спросом. Такие запирающие устройства и на всех воротах в гаражных кооперативах висят, и дверях всех котельных и щитовых в спальных районах. Специалист по безопасности объясняет, что «дисковые» навесные замки — одни из самых хлипких. Запомните их особые приметы.
Эдуард Зорин, специалист по безопасности: «У него прямоугольный ключ. Есть дисковые замки. У них ключ-полумесяц. На самом деле у них один и тот же тип, так что медвежатнику даже отмычки с собой не надо таскать, он обойдется без кувалды и фомки».
Открывашка умещается в карман и работает без шума и пыли. Достаточно минимальных представлений об устройстве замка и максимума физической силы.
Эдуард Зорин: «По форме ключа изготавливается коленный ввертыш, он вставляется вместо ключа и при помощи рычага просто прокручивается в разные стороны».
Другой тип замка с цилиндровым запорным механизмом. Продавцы в магазинах всегда делают акцент на том, что у такого замка очень высокая секретность, в мельчайших деталях расписывают, что внутри замка есть стержни на пружинах разной длинны, чтобы эти штифты не мешали проворачиваться замку, они должны встать в ряд, упираясь в специальные насечки на ключе, ведь торчащие вразнобой металлические вставки — своеобразные засовы. Одним словом, подбирать к такому замку ключ или отмычки — занятие невероятно сложное, долгое и бесперспективное.
Но оказывается, что дело это еще и довольно глупое. Любому домушнику-профессионалу сразу бросится в глаза, что дужка не каленая. Ее очень легко распилить простой ножовкой. Болторез справится секунд за 20, причем откусить металлический обод под силу даже хрупкой девушке. Программа «НашПотребНадзор» выяснила, каким должен быть замок, который не пустит вора в дом.
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